Wien wird vier Wochen lang zur Tanzbühne

Von 9. Juli bis 9. August verwandelt das ImPulsTanz – Vienna International Dance Festival die Bundeshauptstadt in eine Bühne für zeitgenössischen Tanz.

Internationale Stars, spektakuläre Performances, Mitmach-Workshops und kostenlose Open-Air-Kurse machen den Kultursommer zu einem Erlebnis für alle Generationen.

Tanzkunst auf den größten Bühnen Wiens

Einen Monat lang steht Wien ganz im Zeichen des Tanzes: ImPulsTanz präsentiert heuer 56 Produktionen in 15 Spielstätten – vom Burgtheater über das Volkstheater bis ins mumok. Auf dem Programm stehen bildgewaltige Inszenierungen, intime Soloperformances und spannende Arbeiten internationaler Choreografinnen und Choreografen.

Zu den Höhepunkten zählt das renommierte TAO Dance Theater aus Beijing. Mit den Arbeiten 13 und 14 aus Tao Yes gefeierter Numerical Series treffen präzise Formensprache und individuelle Ausdruckskraft aufeinander. In 16 wird der chinesische Drachentanz neu interpretiert, während 18 als Welturaufführung erstmals zu sehen ist.

Ebenso beeindruckend verspricht der Auftritt der südkoreanischen Choreografin Eun-Me Ahn zu werden. In Post-Orientalist Express verwandelt sie das Burgtheater in ein farbenprächtiges Spektakel aus Popkultur, Tanz und opulenten Bildern.

Internationale Stars und starke Geschichten

Mit Maldonne bringt die französische Choreografin Leïla Ka fünf Tänzerinnen und 40 Second-Hand-Kleider auf die Bühne. Daraus entstehen eindrucksvolle Geschichten über Freiheit, Solidarität und weibliche Identität.

Für intensive Momente sorgt auch die Belgierin Lisbeth Gruwez mit ihrer Soloarbeit Tempest, während Tanzlegende Maguy Marin mit ihrem Meisterwerk May B eines der bedeutendsten Werke des zeitgenössischen Tanzes nach Wien bringt.

Fans urbaner Tanzstile dürfen sich auf Amala Dianor freuen. Nach seinem gefeierten Auftritt im Vorjahr kehrt der französische Choreograf mit der Uraufführung Underflow zurück. HipHop, Krump, Waacking, Pantsula und weitere Street-Dance-Stile treffen dabei auf mitreißende Musik und energiegeladene Choreografien.

Selbst das Tanzbein schwingen

Wer nicht nur zuschauen möchte, kann selbst aktiv werden. Mehr als 250 Workshops bieten die Möglichkeit, unterschiedlichste Tanzstile kennenzulernen – von Ballett und Modern Dance bis Bollywood, Brazilian Samba oder Afro Fusion. Auch Kinder und Jugendliche kommen bei den beliebten Shake-the-Break-Workshops wieder auf ihre Kosten.

Ein besonderes Jubiläum feiert heuer außerdem Public Moves. Das kostenlose Open-Air-Angebot wird zehn Jahre alt und lädt den ganzen Sommer über zum gemeinsamen Tanzen unter freiem Himmel ein. Ohne Vorkenntnisse und Leistungsdruck können Interessierte verschiedenste Tanzstile ausprobieren und gemeinsam die Freude an Bewegung erleben.

Sommerabende mit Festivalflair

Nach den Vorstellungen klingt der Festivaltag in der ImPulsTanz Festival Lounge im Burgtheater Vestibül aus. Live-Musik, DJ-Sets und entspannte Sommeratmosphäre sorgen dort für den perfekten Ausklang eines Tanzabends.

Das vollständige Festivalprogramm gibt es unter www.impulstanz.com.

Gewinnspiel

Wir verlosen 2×2 Tickets für die Vorstellung des TAO Dance Theater – 13 & 14 am 25. Juli um 19 Uhr im Volkstheater!

Teilnahmeschluss: 21. Juli 2026