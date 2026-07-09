Verhaftung! Gleich 70 Einbrüche vor Klärung

Monatelang sorgte eine rätselhafte Einbruchsserie in Wohnungen für Verunsicherung. Jetzt gelang den Ermittlern offenbar ein entscheidender Schlag.

Nach umfangreichen Ermittlungen nahmen Beamte des Landeskriminalamtes und der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) einen 64-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen fest.

Längere Observation

Die Fahnder hatten den Mann über längere Zeit im Visier. Am gestrigen Tag führte eine Observation schließlich zu seiner Aufenthaltsadresse. Dort klickten wenig später die Handschellen.

Bei der Festnahme machten die Ermittler einen brisanten Fund: Der Tatverdächtige hatte mutmaßliches Diebesgut sowie Tatwerkzeug bei sich. Eine anschließend von der Staatsanwaltschaft Wien angeordnete Hausdurchsuchung brachte weiteres Einbruchswerkzeug ans Licht.

Verdacht: 70 Einbrüche

Der 64-Jährige steht im Verdacht, seit Februar 2025 für rund 70 Wohnungseinbrüche in der Stadt verantwortlich zu sein. Ob tatsächlich alle Taten auf sein Konto gehen, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zu den Vorwürfen machte der Mann keine Angaben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt eingeliefert.