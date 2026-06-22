Arnautović-Edition: Jetzt exklusives Egger-Paket gewinnen!

Der Fußballsommer 2026 sorgt wieder für spannende Momente vor dem Bildschirm. Passend dazu verlost die Privatbrauerei Egger drei exklusive Fußball-Pakete in der limitierten Marko-Arnautović-Edition. Damit steht geselligen Fußballabenden mit Freunden nichts mehr im Weg.

Bieriger Genuss für die ganze Runde

Ob beim gemeinsamen Anfeuern der Lieblingsmannschaft oder beim gemütlichen Zusammensitzen nach dem Spiel – das Egger Fußball-Paket bietet die passende Begleitung für sommerliche Fußballabende. Mit dabei sind sowohl das beliebte Egger Märzen als auch das alkoholfreie Zisch. Damit ist für jeden Geschmack gesorgt.

Der Fußballsommer lebt schließlich nicht nur von spannenden Spielen, sondern vor allem von den Menschen, mit denen man die besonderen Momente teilt. Fußballstar Marko Arnautović bringt es auf den Punkt: „Für mich sind die besten Momente die echten. Ein paar Freunde anrufen, aufs Leben anstoßen. So muss das sein.“

Limited Edition mit Fan-Faktor

Ein besonderes Highlight ist die limitierte Arnautović-Edition der Egger-Dosen. Das exklusive Design macht die Pakete zu einem echten Hingucker und dürfte vor allem bei Fußballfans für Begeisterung sorgen. So wird der Gewinn nicht nur zur passenden Ausstattung für den nächsten Fußballabend, sondern auch zu einem begehrten Sammlerstück.

Das gibt es zu gewinnen

Verlost werden insgesamt drei Fußball-Pakete. Jedes Paket enthält 48 Dosen Egger Märzen in der limitierten Marko-Arnautović-Edition.

Das Egger Märzen zählt zu den beliebtesten Bierspezialitäten der Privatbrauerei Egger und überzeugt mit seinem süffigen, malzbetonten Geschmack. Ergänzt wird das Paket durch Zisch, die alkoholfreie Alternative aus dem Hause Egger. Diese wurde erst kürzlich beim BeerTasting Community Award als bestes österreichisches alkoholfreies Bier ausgezeichnet.

Wer sich den Fußballsommer 2026 mit Freunden, guter Stimmung und bierigem Genuss versüßen möchte, sollte sich diese Gewinnchance nicht entgehen lassen.