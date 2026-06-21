Spritzerbaum im Hotel Stefanie gewinnen

Wer nach einem langen Arbeitstag einen entspannten Platz zum Abschalten sucht, wird im Hofgarten des Hotel & Restaurant Stefanie fündig. Die grüne Oase im Herzen der Leopoldstadt lädt dazu ein, den Sommer bei einem kühlen Getränk und gemütlicher Atmosphäre ausklingen zu lassen.

Mitten im 2. Bezirk gelegen, bietet der idyllische Hofgarten eine willkommene Auszeit vom Trubel der Stadt. Ob zum After-Work-Treffen mit Kolleginnen und Kollegen, für einen geselligen Abend mit Freunden oder einfach zum Genießen lauer Sommerabende – hier steht Entspannung an erster Stelle.

Sommerlicher Genuss für vier Personen

Passend zur warmen Jahreszeit wartet nun ein besonderes Gewinnspiel auf alle Spritzer-Liebhaber. Verlost wird ein Spritzerbaum für vier Personen mit vier ausgewählten Spritzerkreationen. Die kreative Servieridee sorgt nicht nur für einen Hingucker am Tisch, sondern lädt auch dazu ein, gemeinsam neue Geschmacksrichtungen zu entdecken.

Der Gewinn verspricht einen genussvollen Sommerabend im stimmungsvollen Hofgarten des traditionsreichen Hotel Stefanie. Perfekt, um anzustoßen, die Seele baumeln zu lassen und den Wiener Sommer in vollen Zügen zu genießen.