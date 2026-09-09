In acht Bezirken: “Herumlungern” erwünscht

Am 18. September heißt es: Raus aus der Wohnung, rein in die Wohnstraße! Beim 9. Tag der Wohnstraße werden die Gassen zu Treffpunkten, Spielplätzen und Wohnzimmern.

Wer sagt eigentlich, dass eine Straße nur für Autos da ist? Am 18. September bekommt der Asphalt Leben eingehaucht. Beim 9. Tag der Wohnstraße verwandeln Anrainer gemeinsam mit Initiativen ihre Straßen in kleine Freiluft-Wohnzimmer.

Und davon gibt es in Wien reichlich: Mehr als 225 Wohnstraßen warten darauf, kreativ genutzt zu werden. Ein paar Sessel, ein Tisch – und schon wird aus einer Parklücke ein Treffpunkt.

Von Kleidertausch bis Tanzfläche

Die Ideen sind so bunt wie die Grätzl selbst: Spiele, Lesungen, Kleidertausch, gemeinsames Stricken, Diskussionen, Tanzen oder einfach gemütlich zusammensitzen.

Auch Graz macht mit. Die Initiative space and place will zeigen, was möglich ist, wenn der öffentliche Raum nicht nur Durchzugsgebiet, sondern auch Begegnungs- und Aufenthaltsort wird.

Wohnstraßen-Hopping durch Bezirke

Folgende Wohnstraßen in Wien sind bereits dabei:

Wohnstraße “Kirchberggasse”, 1070 Wien

Wohnstraße “Schmidgasse”, “Lenaugasse”, “Neudeggergasse”, 1080 Wien

Wohnstraße “Kollmayergasse”, 1120 Wien

Wohnstraße “Marschallplatz”, 1120 Wien

Probewohnstraße “Gruschaplatz”, 1140 Wien

“Erstes Wiener Wohnstraßen-Grätzel” rund um den Burjanplatz, 1150 Wien

Wohnstraße “Goldschlagstraße”(Nr. 33 + Nr. 5-7), 1150 Wien

Wohnstraße “Lorenz-Mandl-Gasse”, 1160 Wien

Wohnstraße “Rötzergasse”, 1170 Wien

Wohnstraße “Hockegasse”, 1180 Wien

Die Regeln sind simpel: Rücksicht auf Anrainer und andere Verkehrsteilnehmer nehmen – und dann darf die Wohnstraße kreativ bespielt werden.

Also: Sessel schnappen, Nachbarn einladen und raus auf die Straße! Denn am 18. September könnte Wiens Asphalt für einen Tag zum schönsten Wohnzimmer der Stadt werden: Wohnstraßen-Leben