Üblicherweise zählt in einer Bücherei das Motto „Lesen und lesen lassen“. Dabei sollte absolute Ruhe herrschen. Nicht so bei der Aktion „Plaudern in der Bücherei“ der Wiener Gesundheitsförderung. „Wer sich gerne unterhält und seine Geschichten mit anderen teilen will, ist hier richtig.“, so WIG-GF Dennis Beck.

Angesprochen werden sollen im Rahmen dieser Aktion vor allem Menschen, die von Einsamkeit betroffen sind, wie z. B. ältere Menschen, Menschen die neu in der Stadt sind – wie Studierende oder Migranten – und Alleinstehende. Die Treffen werden von erfahrenen Moderatoren des Vereins Sorgenetz geleitet.

Noch bis 18. Juni 2026 finden die Treffen heuer erstmals auch jeden Donnerstag bzw. Freitag abwechselnd in den Büchereien Altes Landgut (nächster Termin: 20. 3., 16 bis 18 Uhr) und Per-Albin-Hansson-Siedlung (nächster Termin: 26. 3., 14 bis 16 Zhr) in Favoriten statt. Alle Teilnehmer sind eingeladen, Themen nach ihren Interessen einzubringen und mitzugestalten. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich.

Informationen gibt es unter wig.or.at/termine