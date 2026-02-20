Wozu in die Ferne schweifen, wenn der Winterspaß so nahe liegt. Genauer gesagt auf der Dollwiese in Hietzing. Gelegen bei der Ghelengasse 44 in Ober St. Veit ist sie – neben der Hohen Wand Wiese – in Penzing eine der beiden Skiwiesen in Wien, die sich allerdings auch bestens zum rodeln eignet, wie Bezirksvorsteherin Johanna Zinkl vor Ort ausprobierte. “Die „Skianlage Dollwiese“ ist seit heute um 12 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit in Betrieb. Morgen am Samstag ist das Förderband ab 10 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit in Betrieb. Das garantiert Winterspaß in Hietzing für Groß und Klein!”

Besonders erwähnenswert ist der “Zauberteppich” – ein rund 100 Meter langes Band, das die Funktion eines Skiliftes übernimmt. Einfach draufstellen und schon geht es in gemächlichem Tempo hangaufwärts. Die Benutzung der Liftanlage ist kostenlos.

Weitere Infos unter www.wien.gv.at/freizeit/skifahren-dollwiese