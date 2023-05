In der GTVS ALT ERLAA wird Demokratie gelebt

Derzeit unterstützen die langjährig an der Schule tätigen Pädagoginnen Karin Reinelt und Sabine Graf-Burgstaller diese Institution als Moderatorinnen: „Ein aktuelles Projekt des Schülerparlaments ist die Revitalisierung des großen Schulhofs, der sukzessive in einen vielfältigen Schulgarten umgewandelt werden soll“, so die beiden engagierten Lehrerinnen. „Der Schulgarten soll sowohl kindgerechter Spielraum wie auch naturnahes Lern- und Betätigungsfeld für Gärtnern und soziales Miteinander sein. Damit das nachhaltig gelingen kann, ist es wichtig, die Schüler in den Gestaltungsprozess miteinzubeziehen und sie mit in die Verantwortung zu nehmen.“