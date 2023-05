In der Klimt-Villa liegt Rosen-Duft in der Luft

Eingebettet in der 6.500m2 weitläufigen und historischen Gartenanlage liegt die 2012 revitalisierte KLIMT VILLA. Sie beherbergt bis heute jenes Gartenhaus, in dem das Maler-Genie Gustav Klimt ab 1911 bis zu seinem Tod 1918 an einigen seiner wichtigsten Werke gearbeitet hat. „Mit dem Garten Opening eröffnen wir traditionell die Sommersaison und das Kulturprogramm mit Konzerten, Theaterstücken und Lesungen im Freien. Wir laden alle herzlich ein bei uns einen sinnlichen Tag rund um die Rosenblüte zu verbringen, sowie zum ersten musikalischen Highlight dieser Gartensaison, dem Konzert von Harri Stojka“, erklärt Geschäftsführer Baris Alakus.

Das Klimt Villa Garten Opening Sonntag, 21. Mai 2023 | 10:00-19:00 Tickets:

VVK im Onlineshop: EUR 16,-/Person

Tageskasse (nach Verfügbarkeit): EUR 18,-/Person Kinder bis 13 Jahre haben freien Eintritt. Programm: 10:30 Uhr, 13:00 Uhr, 15:00 Uhr

Einführungen vor der Klimt Villa über die Geschichte des Hauses und die Sonderausstellung „Klimt lost“ 11:30 Uhr, 14:00 Uhr, 16:00 Uhr

Exklusive Duft-Präsentation des Parfums „Klimt’s Rose“ durch Julia Asenbaum und Schmuckpräsentation durch Jessica Wehdorn 16:30 Uhr

Konzert von Harri Stojka im Garten der KLIMT VILLA Das exklusive Parfüm Im Juni 2020 wurde der Duft der den blühenden Rosenbusch umgibt von Julia Asenbaum wissenschaftlich analysiert. Anhand dieser war es möglich aus Klimts letzter Rose ein Parfüm zu kreieren. „So kann dieser wundervolle Duft für die Nachwelt erhalten werden und uns einen bleibenden Einblick in Klimt’s flüchtige Sinneswelten gewähren.“ Das duftende Ergebnis ihrer Bemühungen wurde jetzt präsentiert und ist ab € 89,- unter dem Namen „Klimt‘s Rose“ jetzt erhältlich. Entweder online unter www.klimtvilla.at oder am besten gleich jetzt persönlich bei einem Besuch in der Klimt Villa. „Wir laden alle herzlich ein bei uns einen sinnlichen Tag rund um die Rosenblüte zu verbringen.“ freut sich Geschäftsführer Baris Alakus auf Besucher.