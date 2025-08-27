Die Sicherheit der Kinder steht im 12. Bezirk an erster Stelle. Mit Beginn des neuen Schuljahres wird in der Rohrwassergasse eine erweiterte Schulstraße Realität.

Die bereits 2023 eingerichtete Schulstraße war ein wichtiger Schritt, doch es wurde deutlich, dass für einen lückenlosen Schutz unserer Jüngsten mehr notwendig war. “Die Sicherheit unserer Kinder ist nicht verhandelbar, sie ist eine absolute Herzensangelegenheit”, so Bezirksvorsteher Wilfried Zankl. “Deshalb war es für mich entscheidend, diese wichtige Entscheidung nicht über die Köpfe hinweg zu treffen, sondern gemeinsam mit den Menschen, die es betrifft.” Im April waren alle Haushalte im Umkreis aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Das Ergebnis war ein kraftvolles Signal: Beeindruckende zwei Drittel der Teilnehmer stimmten für die Erweiterung der bestehenden Schulstraße.

Ab Anfang September gelten an Schultagen zwischen 7:40 und 8:10 Uhr folgende Regelungen zur Verkehrsberuhigung: Der Bereich zwischen Hervicusgasse und Marschallplatz wird zur verkehrsfreien Zone. Die Zufahrt von der Jägerhausgasse in die Hallensteingasse wird im selben Zeitraum unterbunden. Diese Maßnahmen reduzieren den gefährlichen Autoverkehr durch “Elterntaxis” erheblich und schaffen einen starken Anreiz, den gesunden Schulweg zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückzulegen.