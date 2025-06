In Meidling hat der Baustellen-Sommer bereits begonnen

Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, finden am Kreuzungsplateau Längenfeldgasse/Murlingengasse im 12. Bezirk Straßenbauarbeiten statt.

Zur Verbesserung der Sicht und zur Reduzierung der Querungslängen für Fußgänger und Radfahrer werden in der Längenfeldgasse in Meidling im Kreuzungsbereich mit der Murlingengasse Fahrbahnteiler errichtet. Gehsteigvorziehungen sorgen zudem künftig ebenfalls für mehr Verkehrssicherheit.

Um Radfahrern mehr Platz einzuräumen, wird der Radweg in der Längenfeldgasse auf der Seite der ungeraden Hausnummern partiell verbreitert. Darüber hinaus wird in der Murlingengasse nach der Kreuzung mit der Längenfeldgasse eine Grünfläche errichtet in die im Herbst zwei Bäume gepflanzt werden.

Die Verkehrsmaßnahmen

Bis zum geplanten Bauende am am 22. Juli wird die Längenfeldgasse von Flurschützstraße bis und in Richtung Eichenstraße für den Fahrzeugverkehr als provisorische Einbahn geführt. Die Umleitung in Fahrtrichtung stadteinwärts führt über Eichenstraße und Margaretengürtel.

Die Autobuslinie 63A in Richtung „Am Rosenhügel“ wird ab dem Kreuzungsbereich Längenfeldgasse/Eichenstraße über Eichenstraße, Assmayergasse, Flurschützstraße, Längenfeldgasse umgeleitet. Die Haltestelle „Flurschützstraße/Längenfeldgasse“ der Linie 63A wird auf Baudauer aufgelassen und eine Ersatzhaltestelle für den Autobus an der Haltestelle der Straßenbahnlinie 62 „Flurschützstraße/Längenfeldgasse“ eingerichtet.

Der Fußverkehr wird aufrechterhalten.