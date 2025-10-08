„Jeder Mensch, der seine eigenen Vorzüge auslebt, ist schön.“
…betont Bernhard Neumayr, der neue Präsident von Intercoiffure Österreich. Gemeinsam mit Creative Director Mario Krankl will er die heimische Friseurszene mit frischen Ideen inspirieren und Mut machen, den eigenen Stil selbstbewusst zu leben.
Unter dem Motto „timeLESS Diversity“ steht dabei nicht die strikte Trendvorgabe im Vordergrund, sondern die Freiheit des Ausdrucks – ein Appell, Individualität zu feiern und Echtheit zu zelebrieren.
Von Bobs bis Bro-Flows – Looks für jeden Typ
Für die Damen reichen die Looks von weichen, femininen Langhaar-Varianten bis hin zu markanten Kurzhaarschnitten mit modernem Twist. Herren dürfen sich auf sportlich-legere Styles freuen, die Natürlichkeit und Stilbewusstsein vereinen.
Besonderes Augenmerk liegt auf perfekten Schnitttechniken und professionellen Colorationen, denn: „Selber färben schadet oft der Haarstruktur“, warnen die Profis. Für gesunde, glänzende Ergebnisse lohnt es sich, auf das Know-how der Friseur:innen zu vertrauen.
Starke Community, internationale Strahlkraft
Intercoiffure Österreich ist Teil der weltweiten Organisation Intercoiffure Mondial mit Sitz in Paris, die rund 2.000 Top-Salons in über 40 Ländern vereint. Dieser internationale Austausch macht die österreichischen Mitgliedsbetriebe zu wichtigen Impulsgebern im Beauty- und Mode-Business.
Kreative Leidenschaft made in Austria
Für den Salzburger Mario Krankl, international gefeierter Stylist und Creative Director, ist „timeLESS Diversity“ bereits die zweite große Trendkampagne. „Wir inszenieren bewusst die Schönheit echter Menschen – quer durch alle Altersgruppen“, so Krankl. Die Modelle Maria, Susanne, Eleftheria und Elias verkörpern dabei die Vielfalt, die Intercoiffure leben und fördern möchte.
„timeLESS Diversity“: Selbstbestimmtheit als Statement macht Vielfalt zur Styling-Vorgabe Modell Eleftheria: Ein leicht gestufter Bob mit einer Coloration in ausdrucksstarkem, dunklem Kupferrot. Stylingtechnisch variiert der Look einmal glatt und einmal messy strukturiert. Der Exaktheit des Schnitts kommt für den Gesamteindruck ganz besondere Bedeutung zu. Dieser Style ist ein Fashion-Statement, das die Augen der Trägerin perfekt zur Geltung bringt und mit Leuchtkraft und Eleganz überzeugt.
Modell Susanne: Ein kurzer, punkig gestylter Pixie Cut in Blau mit hellen Spitzen, womit die reife Trägerin ein echtes Statement setzt. Susanne hatte immer schon eine Affinität für stylische, bunte und kurze Haare sowie avantgardistische Mode. Auch im echten Leben feiert sie ihren exzentrischen Stil und scheut sich nicht, mit ihrer extravaganten Erscheinung Blicke auf sich zu ziehen. Stylingtechnisch sind einfach umsetzbare Varianten z.B. mit definierter Textur oder im WetLook Style möglich.
Modell Maria: Maria repräsentiert die junge, blonde Langhaarträgerin mit dezenten Sunkissed- Highlights und leichtem Faceframing. Sie steht für jede Langhaarkundin, die Wert auf gepflegtes, gesundes Haar mit dem natürlichen, gewissen Extra legt. Ein Glossing gibt als Abschluss den natürlichen Glanz. Stylingtechnisch wird sie einmal mit einer Fake-Perm und einmal im modernen, Festival-Partylook mit getwisteten Kordel-Flechttechnik gezeigt. Der Partylook übersteht auch eine ganze Partynacht mit Feiern und Tanzen und betont ihr hübsches Gesicht.
Modell Elias: Der junge, sportliche Typ Mann präsentiert sich im lockeren Bro-Flow Style. Der Schnitt ist wandelbar und ermöglicht u.a. auch Styling-Varianten mit glatt gekämmter Frisur und Seitenscheitel für eine lockere Dandy-Attitude.