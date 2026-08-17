Familie sucht verzweifelt nach Hündin Mika

Seit dem 23. Juli fehlt von Pudelhündin Mika jede Spur. Die Familie vermutet, dass das Tier mitgenommen wurde. Nun ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft.

Was als unglückliches Entlaufen begann, hat sich zu einem möglichen Kriminalfall entwickelt: Pudelhündin Mika wird seit 23. Juli 2026 im Bereich der Bahnhofstraße in Purkersdorf, nahe der Wiener Stadtgrenze, vermisst. Mittlerweile wurde sie bei der Polizei als gestohlen gemeldet. Wegen des Verdachts, dass jemand die Hündin mitgenommen und einbehalten haben könnte, ist auch die Staatsanwaltschaft eingeschaltet.

Keine einzige Sichtung

Während ihre Familie auf Urlaub war, wurde Mika von einer Nachbarin auf demselben Grundstück betreut. Als die Hündin allein im Garten war, soll sie durch ein sogenanntes „Marderloch“ auf das Nachbargrundstück gelangt sein. Ähnliche Ausflüge hatte es bereits gegeben – bislang war Mika jedoch stets zurückgekehrt.

An diesem Tag blieb sie laut ihrer Familie mehrere Stunden und über Nacht ausgesperrt. Seither fehlt von ihr jede Spur. Auch Sichtungen wurden bisher nicht gemeldet. Für ihre Besitzerin Ella steht daher fest, dass Mika nicht einfach davongelaufen sein kann.

„Mika kennt die Umgebung extrem gut. Wir waren hier täglich auf langen Spaziergängen im Wald. Sie ist sehr schlau und wäre längst von allein zurückgekommen“, sagt Ella. Ihre Bitte: „Egal, wie es dazu gekommen ist – es braucht keine Erklärung. Wir wollen einfach nur unseren Hund zurück.“

Familie setzt Finderlohn aus

Mika ist gechipt und polizeilich registriert. Wird ihr Transponder bei einem Tierarzt oder in einem Tierheim ausgelesen, ist ersichtlich, dass die Hündin als gestohlen gemeldet wurde. Für Hinweise, die zum Auffinden von Mika führen, hat die Familie einen hohen Finderlohn ausgesetzt.

Unterstützt wird die Suche unter anderem von der Hunde-Such-Hilfe. Besonders die Tochter der Familie leidet unter dem Verschwinden der Hündin. Die Angehörigen brachen ihren Urlaub vorzeitig ab und suchen seither ununterbrochen nach Mika. Ihre Hoffnung bleibt, dass sie bald wieder nach Hause zurückkehrt.

Kontaktdaten für Hinweise