Jede dritte Frau wird Opfer von Gewalt in der Familie

Ein Drittel der weiblichen Bevölkerung ist im Laufe ihres Lebens von Gewalt in der Familie betroffen. „StoP“ ist eine Präventions-Initiative, die mit dem Ziel gegründet wurde, dies zu verhindern. Sie wurde Anfang 2019 als Pilotprojekt in Margareten erstmals in Österreich umgesetzt.

Seit September letzten Jahres gibt es „StoP – Stadtteile ohne Partnergewalt“ auch in Penzing.Der 14. Bezirk ist damit einer von 25 Projektstandorten in ganz Österreich. Die Initiative zielt darauf ab, Gewalt gegen Frauen und Kinder zu verhindern und Menschen zu ermutigen, Zivilcourage zu zeigen. Laut der neuesten Studie der Statistik Austria ist jede dritte Frau in Österreich im Laufe ihres Lebens von körperlicher und/oder sexueller Gewalt betroffen. Kinder sind entweder direkt oder indirekt mitbetroffen.

Derzeit gratis Schulungen

Carina Lentsch und Vanessa Mdluli, die das StoP-Projekt in Penzing koordinieren, setzen besonders auf Informationsvermittlung. Mit Befragungen, Workshops und Infoständen sensibilisieren sie für dieses sensible Thema. Im Mai und Juni finden in Wien kostenlose Schulungen für interessierte Personen statt. „Jeder Einzelne von uns kann etwas sagen und etwas tun, um Gewalt gegen Frauen und Kinder zu beenden. Jeder hat das Recht auf ein gewaltfreies Zuhause“, betont Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner.

Mehr Informationen zur Initiative gibt es unter stop-partnergalt.at oder per Mail penzing@stop-partnergwalt.at

Kostenlose Beratung und Hilfe in Fällen von Gewalt bietet die Frauenhelpline mehrsprachig und rund um die Uhr unter 0800 222 555.