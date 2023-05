Habe d’ Ehre: Nachbarn treffen sich im Kardi-Park

Am diesjährigen Nachbarschaftstag am 26. Mai gehen im Landstraßer Kardinal-Nagl-Park wieder eine Vielzahl an Veranstaltungen über die Bühne.

Bei dem Nachbarschaftsfest am Freitag, 26.5., dürfen sich die Besucher auf eine tolle Tanzperformance, Musik und vieles mehr freuen. Los geht’s um 16 Uhr. Bis 17.30 Uhr folgt ein Programmpunkt auf den anderen.

Begrünen und Radeln

Bereits einen Tag davor ist der beliebte Begrünungs-Stammtisch im 3. Bezirk unterwegs – und zwar am 25. Mai um 18 Uhr im Simmeringer 11er-­Garten (Hallergasse 21). Ein Pflichttermin für alle Bürger, die sich für das Thema Begrünung interessieren und sich gerne darüber mit anderen ­austauschen. Am 3. Juni – am internationalen Tag des Fahrrads – findet in jedem Bezirk um 15 Uhr die „Grätzl Kidical Mass“ statt. Die Route der Radveranstaltung ist fünf Kilometer lang und kann auch per Laufrad bewältigt werden. Der Startpunkt in der Landstraße ist der Leonie-Rysanek-Park.

Infos: http://www.agendalandstrasse.at