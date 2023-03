Jede Grünfläche Zählt!: So grün wird der 7.

Neubau startet in die Begrünungsoffensive 2023 – und stellt ein eigenes Bezirks-Budget für das Aufstellen von Pflanz- und Baumtrögen bereit.

Zentrumsbezirke wie Neubau sind vom Grünanteil her nicht so begünstigt wie Bezirke am Rande der Stadt. Doch Grünflächen werten einen ­Bezirk nicht nur auf, sondern sorgen auch für willkommene Abkühlung – die gerade in den ­innerstädtischen Be­zirken in den Sommer­monaten dringend notwendig ist. Deshalb ist es Bezirksvorsteher Markus Reiter auch ganz besonders wichtig, hier aktiv zu werden – und er stellt ein ­Bezirksbudget für das Aufstellen von Pflanzen- und mobilen Baumtrögen bereit: „Die Begrünungs­offensive 2023 ist Teil der ­‚Kühlen Zone Neubau‘, also der zahlreichen Anstrengungen des Bezirks, um Hitzeinseln im Sommer zu bekämpfen, für mehr Schatten und eine bessere Aufenthaltsqualität im Bezirk zu ­sorgen“, erklärt der Bezirkschef. Die Auswahl der Standorte erfolgt dabei in Abstimmung mit den Bewohnern.

Grünoasen

Es sind Pflanzentröge in der Mechitaristengasse, Fassziehergasse und Westbahnstraße geplant. Den Auftakt machen im März auch fünf neue Bäume in der Hermanngasse und die Fassadenbegrünung des Amtshauses der Bezirksvorstehung Neubau. Neue Gemeinschafts-Hochbeete im Bezirk laden die Anrainer außerdem zum Garteln ein.