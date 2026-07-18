Jede Minute zählt! So helfen die Wasserretter

Sommer, Sonne, Badespaß – doch im Wasser lauert oft die unterschätzte Gefahr. Die Zahl der Badeunfälle ist heuer bereits außergewöhnlich hoch.

Besonders erschütternd: Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind Badeunfälle bei Kindern die zweithäufigste Todesursache. Jetzt schlagen die Wasserretter Alarm – und laden Familien zu einer besonderen Aktionswoche ein.

Profis zeigen, wie’s geht

Von 18. bis 26. Juli zeigen die Profis der Samariterbund-Wasserrettung in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg, worauf es im Ernstfall ankommt. Rund um den internationalen „Tag gegen das Ertrinken“ am 25. Juli dreht sich alles um ein Ziel: Leben retten – bevor etwas passiert.

Spektakuläre Rettungen

Besucher erleben hautnah, wie spektakuläre Wasserrettungen ablaufen, beobachten Rettungsszenarien und erfahren, wie Menschen aus gefährlichen Situationen im Wasser gerettet werden. Die Einsatzkräfte demonstrieren Reanimationsmaßnahmen, erklären ihre Spezialausrüstung und geben wertvolle Tipps für einen sicheren Badetag.

Mitmachen erwünscht

Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht: Wer möchte, kann selbst Techniken des Rettungsschwimmens ausprobieren und erfahren, wie im Notfall richtig gehandelt wird. Für Kinder gibt es Schnitzeljagden, Malstationen und Schwimmprüfungen in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen – spielerisch lernen sie dabei, wie wichtig Sicherheit im Wasser ist.

Am 26.7. auf der Donauinsel

Ein besonderes Highlight wartet am Sonntag, 26. Juli, auf der Donauinsel bei der Reichsbrücke: Bei den Publikumsfahrten können Besucher an Bord der Rettungsboote des Samariterbundes gehen, die Wasserretter bei Übungen begleiten und einen exklusiven Blick hinter die Kulissen ihrer oft lebensrettenden Einsätze werfen.

Botschaft: Aufmerkam bleiben

Die Botschaft der Einsatzkräfte ist klar: Ein schöner Badetag beginnt mit dem richtigen Wissen. Aufmerksamkeit, Vorbereitung und das Wissen, wie man im Ernstfall reagiert, können den entscheidenden Unterschied machen – und Leben retten.