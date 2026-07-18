Uff! So wichtig sind kühlende Orte auf der Wieden

Für viele lebensrettend: Die „coolen Zonen“ der Stadt bieten während der Sommermonate kostenlose, konsumfreie und angenehm temperierte Aufenthaltsräume. Auch im 4. Bezirk.

Steigende Temperaturen und immer mehr Hitzetage sind besonders für ältere Menschen und Kinder belastend. Daher sind die “coolen Zonen” der Stadt enorm wichtig geworden. Dort können sich Besucher ausruhen, kalte Getränke genießen, WLAN nutzen und sich über den richtigen Hitzeschutz informieren.

Zwei kühlende Zonen

Auf der Wieden stehen bis August zwei coole Zonen zur Verfügung:

Pensionistenklub Weyringergasse: Weyringergasse 15–17, geöffnet von Montag bis Freitag, 12 bis 17 Uhr.

Teenietreff Wieden: Favoritenstraße 38, geöffnet am Montag, Dienstag und Freitag, 10.30 bis 14.30 Uhr.

Beide Standorte sind barrierefrei zugänglich.

Der Hitze entkommen

Auch am Wochenende gibt es auf der Wieden eine gute Möglichkeit, der Hitze zu entkommen: Im Wien-Museum am Karlsplatz herrschen angenehme 23 Grad. Die Dauerausstellung „Wien. Meine Geschichte“ kann kostenlos besucht werden. Das Museum ist Dienstag, Mittwoch und Freitag von 9 bis 18 Uhr, Donnerstag von 9 bis 21 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Montags ist das Museum geschlossen.