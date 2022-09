Jetzt kommt die Strompreisbremse!

Bereits Ende August hätte sie kommen sollen, jetzt hat sich die Bundesregierung auf eine Strompreisbremse für den stark überhitzten Strommarkt geeinigt. Für 80 Prozent des durchschnittlichen Haushaltsverbrauchs soll der Preisdeckel gelten, der Rest zu den aktuellen Marktpreisen bezogen werden. Dabei ist die Größe des Haushalts laut ersten Informationen nicht relevant.

Details in den nächsten Tagen

Beschlossen werden soll die Strompreisbremse so bald wie möglich. Am Mittwoch geht die Maßnahme in den Ministerrat, in weiterer Folge ins Parlament. Im Lauf der nächsten Tage sollen die Details der Maßnahme präsentiert werden. Klar dürfte schon jetzt sein, das die Strompreisbremse starke Entlastungen für die Haushalte in Wien und ganz Österreich in den kommenden Monaten bringen wird.