Jubiläums-Aktionstag im VinziShop Erdberg

Der jüngste Shop der drei Secondhand-Geschäfte der VinziWerke feiert sein fünfjähriges Bestehen mit einem Aktionstag am 4. Juni ab 10 Uhr. Vorbeikommen, am Glücksrad drehen, preiswert shoppen und dabei Gutes tun!

Im VinziShop Erdberg Erwerben gibt es günstige Damen- und Herren-Bekleidung, Accessoires, Taschen und Haushaltsartikel, die zuvor gespendet wurden. Einkaufen können alle Personen, die preiswert shoppen möchten, über ein niedriges Einkommen verfügen oder Wert auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz legen. Mit den Erlösen wird die Notschlafstelle VinziPort unterstützt.

Jubiläumsaktion am 4. Juni

Der Vinzishop Erdberg konnte in den letzten Jahren Krisen wie Corona-Lockdowns oder Teuerungen und damit einhergehehende Kostensteigerungen bei Energie und Personal überstehen und feiert nun den 5. Geburtstag! Mit einer Aktion lädt das Geschäft seine treuen Kunden und Neugierigeum Feiern ein: Alle Besucher, die am kommenden Dienstag, den 4. Juni im VinziShop einkaufen, dürfen am Glücksrad drehen. Zu gewinnen gibt es viele kleine und ein paar größere Goodies aus dem Sortiment.

Unterstützung ist immer willkommen

Wer den VinzisShop Erdberg in die nächsten fünf erfolgreichen Jahre begleiten möchte, kann die karitative Arbeit des Shops auf vielfältige Weise unterstützten. Freiwillige, die beim Spenden sortieren, einordnen, präsentieren oder bei der Beratung der Kunden mitmachen wollen, sind immer willkommen. Sachspenden können in Form von gut erhaltener Damen- und Herrenkleidung, Accessoires. Taschen und Haushaltsartikel zur Verfügung gestellt werden. Und natürlich hilft auch jeder gespendete Euro-Betrag für das Betreiben der Notschlafstelle Vinziport (IBAN: AT43 2011 1825 2173 3800).

4. Juni 2024, 10–17.45 Uhr

VinziShop Erdberg Aktionstag

Erdbergstraße 81 (U3: Kardinal-Nagl-Platz, oder Linien S3 & 18)

1030 Wien

vinzi.at