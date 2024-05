Mamas Werkstatt hilft Alleinerzieherinnen in Not

Die Nähwerkstatt unterstützt Alleinerzieherinnen dabei, beruflich Fuß zu fassen – und garantiert ihnen für sechs bis 12 Monate einen Arbeitsplatz.

Die Plätze in „Mamas Werkstatt“ sind begehrt – denn für viele Frauen ist es der erste Job seit langem. Eine Chance auf den Wiedereinstieg ins Berufsleben. Durch das Projekt der St. Elisabeth-Stiftung lernen Alleinerzieherinnen, was es heißt, einen beruflichen Alltag zu haben – samt aller Pflichten, wie Krankmeldung vorweisen, Pünktlichkeit und Verlässlichkeit. Die Frauen fertigen in der Nähwerkstatt Handpuppen und Täschchen, reparieren Kleidungsstücke oder übernehmen Auftragsarbeiten.

Projekt wächst

Mit dem Umzug in die neuen Räumlichkeiten im Zwettlerhof am Stephansplatz 6 ist „Mamas Werkstatt“ auch zu einer Schauwerkstatt geworden – mit eigener Produktausstellungs- und Verkaufsfläche. Das Projekt wächst und wird durch weitere Angebote für die Mütter, wie Bewerbungs-Workshops und Sprach­cafés, zunehmend ausgebaut.

Info: elisabethstiftung.at/arbeit/mamas-werkstatt