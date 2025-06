Kabarett-Tipp: Andreas Vitasek und der Lebenssinn

Schauspieler, Regisseur und Kabarettist Andreas Vitásek präsentiert in seiner zweiten Saison als Intendant des Kultur Sommer Güssing (Burgenland) eine eindrucksvolle Mischung aus Kabarett, Musik und Literatur. Ein Vorgeschmack samt Lebensweisheiten.

Nach einer erfolgreichen ersten Saison als Intendant des Kultur Sommer Güssing macht Andreas Vitásek auch heuer die Burg Güssing und das Freilichtmuseum Gerersdorf im Südburgenland für mehrere Wochen zum Hotspot für die österreichische Kabarett- und Musikszene. Seine Aufgabe ist ihm eine Herzensangelegenheit, das spürt man in jedem Wort.

Vitaseks Rück- und Ausblick

“Meine erste Saison in Güssing war ein Geschenk, es hat alles perfekt funktioniert! Tolles Team hinter der Bühne, die ganzen burgenländischen Superstars auf der Bühne, begeistertes Publikum vor der Bühne, Fußball-EM, und sogar das Wetter hat mitgespielt. Liebe ist das Wichtigste. Ohne Liebe gibt es kein Leben. Ohne Liebe gibt es keine Menschen”, so der Künstler in einer kurzen Bilanz.

Wien küsst Güssing

Um vorauszublicken: “2025 steht die Eröffnungsgala unter dem Motto ,Wien küsst Güssing‘. Wien erzeugt außerhalb seiner Stadtgrenzen immer ein bisschen Reibung. Also sehe ich den Kultur Sommer Güssing heuer als Mediationsfestival, bei dem großartige Wiener Künstler wie Ernst Molden & das Frauenorchester Wien, Anna Mabo und Der Nino aus Wien zu Gast sein werden. Freunde sind ein sehr wertvolles Gut.”

Seine spezielle Freude

Ganz besonders freut sich Andi Vitasek auf Minisex: “Mit ihnen erfülle ich mir selber einen Wunsch. Nummern wie ,Rudi, gib acht!’, ,Du kleiner Spion’, ,Ich fahre mit dem Auto’, ,Franz und Lola’ sind lauter riesige Hits aus den 80er-Jahren, also einer Zeit, in der Wien gerade angefangen hat, lebendig zu werden. Man kann Glück haben, wenn man die richtigen Lottozahlen erwischt. Aber das wahre Glück ist ein Gefühl, das man hat, wenn auf einmal alles stimmt und man eins mit allem ist.”

