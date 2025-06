Wien feiert in allen Bezirken: Highlights des Kultur-Festivals

Mit der Premiere von „Indigo und die 23 Räuberinnen“ ist das WIR SIND WIEN.FESTIVAL erfolgreich in den Juni gestartet. Noch bis zum 23. Juni zieht das Festival durch ganz Wien – mit freiem Eintritt, vielfältigem Programm und besonderen Kulturerlebnissen für alle Altersgruppen.

Den Auftakt machte die Open-Air-Premiere von „Indigo und die 23 Räuber:innen“ – Johann Strauss’ erste Operette, neu inszeniert und auf Wanderschaft durch alle 23 Wiener Bezirke. Das Stück ist bis 23. Juni an verschiedenen Spielorten zu sehen. Der Eintritt ist kostenlos, Szenenfotos und O-Töne stehen im Pressebereich zum Download bereit.

Kino, DJ-Sound und Drag-Show

Ein besonderes Highlight erwartet das Publikum am 22. Juni im Garten des China Restaurants Sichuan. Gezeigt wird der Dokumentarfilm „TO BE (A) PART“, begleitet vom DJ-Kollektiv HOTPOTPOSSE.

Am 16. Juni sorgt das Format DRAG SOFA für Unterhaltung: Mit dabei sind die Wiener Drag-Größen Ryta Tale, Grazia Patricia und Metamorkid. Ebenfalls mit Spannung erwartet wird das Baulückenkonzert von KÄSSY am 20. Juni – ein musikalischer Abend in urbaner Kulisse.

Tanz, Spiel und Feiertagsprogramm für Kinder

Auch das junge Publikum kommt nicht zu kurz. Am 19. Juni lädt der Robinson-Abenteuerspielplatz zu einem Feiertagsprogramm mit kreativen Mitmachaktionen ein. Zusätzlich zeigt die Tanzperformance EAT SLEEP DANCE REPEAT ihre Vielseitigkeit an insgesamt fünf Terminen im Festivalzeitraum.

Kunst von unten: OPEN CALL für 2025 gestartet

Seit dem 1. Juni ist die Einreichung zur BASiS.KUNSTMESSE 2025 geöffnet. Der Open Call richtet sich an autodidaktische Wiener Künstler.innen, die ihre Werke im kommenden Jahr präsentieren möchten.

WIR SIND WIEN.FESTIVAL



Datum und Ort: 1. bis 23. Juni in allen 23 Bezirken

Eintritt frei!

Alle Veranstaltungen im Überblick finden Sie HIER