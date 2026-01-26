„Es sind die Menschen, die die besondere Atmosphäre der Kaffeehäuser ausmachen.“

…betonte Wolfgang Binder. Genau dieses Flair sei in jeder Ecke der Hofburg spürbar gewesen.

Ein Ballmotto mit Geschichte

Das diesjährige Motto war eine bewusste Verneigung vor den Künstler:innen und Architekt:innen, die die klassische Kaffeehausästhetik geprägt haben – viele von ihnen eng verbunden mit den Wiener Werkstätten. Ein besonderes Detail: Das Ballplakat zeigte ein Muster aus dem Café Sperl, gestaltet 1926 von Reinhold Völkel – ein Motiv, das heuer sein 100-jähriges Jubiläum feiert.

Ballorganisatorin Anna Karnitscher betonte: „Die Sehnsucht nach Gemütlichkeit ist heute größer denn je – und genau dieses Lebensgefühl trugen wir in die Hofburg.“

Eröffnung mit Zeitreise in die 1920er

Fulminant startete der Ball mit einem Opening, das musikalisch in die 1920er Jahre entführte. Im Zentrum stand der Tango – als Modetanz jener Zeit und als emotionale Brücke zwischen Eleganz und Leidenschaft.

Eine Besonderheit: Die Neuschöpfung „Tango goes electronic“ des internationalen Komponisten und Bandoneonisten Miloš Todorovski. Gemeinsam mit Christof Cremer und Lukas Gaudernak entstand ein Werk, das klassischen Tango mit Electronics verband. Die Balletteinlage wurde von Mitgliedern des Wiener Staatsopernballetts getanzt – angeführt von Halbsolistin Natalya Butchko.

Traditionelle Eröffnung durch Elmayer

Das Jungdamen- und Herrenkomitee sowie die Walzerformation der Tanzschule Elmayer setzten mit den Strauss-Walzern „Die Gemütlichen“ und „Künstlerleben“ den klassischen Höhepunkt der Eröffnung. Begleitet wurden sie vom Wiener Opernballorchester unter der Leitung von Laszlo Gyüker.

Mitternacht: Tango für Herz und Tanzschuhe

Auch die Mitternachtseinlage stand ganz im Zeichen des Tangos. Todorovski und Sängerin Ivana Ecetová präsentierten ein vielseitiges Programm – von Tango-Klassikern bis zu modernen Crossover-Bearbeitungen bekannter Popsongs und klassischer Werke.

Und das Beste: Danach durfte gleich weitergetanzt werden.

Late-Night: ESC-Stimmung in der Hofburg

Weil Wien 2026 Gastgeberstadt des Eurovision Song Contest sein wird, schenkten die Bad Powells der ESC-Community ein musikalisches Willkommen. Als „Tribute to ESC“ brachten sie den Festsaal mit legendären ESC-Hits zum Beben – ein Höhepunkt für alle Nachtschwärmer:innen.

Neuer Tanzbereich: Latin Dancefloor im Schatzkammersaal

Erstmals wurde der Schatzkammersaal zum Salsa-Hotspot. Die Band KUARE Salsa und die Sängerinnen Luisón de Armas und Laura Aya sorgten gemeinsam mit Salsa-DJ Lorenzo für rhythmische Leidenschaft bis 4:30 Uhr früh. Professionelle Tänzer:innen gaben zudem Tipps – ein neues Highlight, das sofort zum Publikumsliebling wurde.

Hollywood-Palace: Glamour im Art-déco-Stil

Im Zeremoniensaal wartete erneut der beliebte „Hollywood-Palace“. Béla Fischer präsentierte exklusive Arrangements legendärer amerikanischer Komponisten wie Cole Porter und George Gershwin. Die glamourösen Art-déco-Videoanimationen verwandelten den Saal in eine Szene wie aus „The Great Gatsby“, begleitet von den Stimmen der Volksopernstars Julia Koci und Christiana Uikiza.

Party nonstop: Ö3-Balldisco

Ab 22 Uhr sorgte Ö3 im Forum für Partystimmung, später verstärkt durch die Bad Powells. Elegant im Abendkleid oder im Frack – getanzt wurde, was das Parkett hergab.

Künstlerische Gesamtleitung

Für die Inszenierung und das künstlerische Gesamtkonzept zeichnete erneut Christof Cremer verantwortlich – und prägte einen Ball, der Tradition, Kunst und moderne Akzente auf besondere Weise vereinte.