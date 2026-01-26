Ob erste eigene Wohnung, Fragen zum Mietrecht oder gut begleitet älter werden: Wohnen beschäftigt uns ein Leben lang. Nun schafft die Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) dafür mit „Zuhause im Grätzl“ einen neuen Gemeindebau-Treffpunkt, der offen für alle ist.

Beratung, die im Grätzl ankommt

Der neue Gemeindebau-Wohntreff macht Halt in allen sechs GB*-Stadtteilbüros Wiens. Insgesamt 30 Termine laden bis November 2026 dazu ein, sich zu informieren, beraten zu lassen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Ohne Anmeldung, kostenlos und bewusst leicht zu erreichen. Hier geht es nicht um trockene Theorie, sondern um konkrete Fragen aus dem Alltag im Gemeindebau, verständlich erklärt und persönlich begleitet.

Der Wohntreff ist ein Ort zum Fragenstellen und Austauschen.”

GB*-Leiterin Michaela Glanzer

Expertise aus erster Hand

Vor Ort sind die GB*-Teams gemeinsam mit Fachleuten etwa vom Wohnservice Wien, der MieterHilfe, dem Fonds Soziales Wien, dem Frauenservice Wien, der Kompetenzstelle für barrierefreies Wohnen oder der Grätzlpolizei. Sie nehmen sich Zeit, hören zu und zeigen Wege auf. Das reicht vom Mietvertrag über Förderungen bis zur Pflege zuhause.

Themen für alle Lebenslagen

Das Programm ist so vielfältig wie die Gemeindebauten selbst. Junge Menschen auf Wohnungssuche, Familien, Alleinerziehende oder Seniorinnen und Senioren finden hier passgenaue Infos. Es geht um günstiges Wohnen, Energie sparen, Sicherheit im Grätzl, barrierefreies Leben oder aktuelle Stadtteilprojekte. Immer mit dem Ziel, die Nachbarschaft zu stärken und das gute Miteinander zu fördern.