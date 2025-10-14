An 18 Tagen lud Österreichs größtes Brauchtums- und Oktoberfest bei freiem Eintritt zum gemeinsamen Feiern ein. Auf 20.000 Quadratmetern verwandelte sich das Gelände mit den großen Festzelten, fünf Almen und dem stimmungsvollen Wiesn-Dorf in ein echtes Paradies für alle, die Tradition und Geselligkeit lieben.

Ob Jung oder Alt, Familie oder Freundesrunde – hier war für jede und jeden etwas dabei. Besonders die Bundesländertage, die Kinder-Wiesn mit Tiroler Charme oder die beliebten SeniorInnen-Nachmittage zeigten: Die Wiener Kaiser Wiesn ist ein Ort der Vielfalt und Lebensfreude.

Musik, Tanz und Stimmung pur

Über 1.900 MusikerInnen sorgten mit 150 Konzerten für mitreißende Stimmung. Von Schlager-Legende Roberto Blanco bis zu Publikumslieblingen wie Die Lauser oder Wildbach – die Liste der Acts konnte sich sehen lassen. Besonders das Jubiläumskonzert von Die Lauser und die energiegeladene Show von BÄÄM&Brass machten die Wiesn zu einem musikalischen Höhepunkt im Wiener Veranstaltungskalender.

„Das Schönste ist, wenn Menschen miteinander singen, tanzen und einfach das Leben feiern.“

…fasst Wiesn-Kaiser Johann Pittermann die Stimmung treffend zusammen.

Kulinarik auf höchstem Niveau

Was wäre die Wiesn ohne zünftiges Essen? Im größten À-la-carte-Restaurant Österreichs servierten über 800 MitarbeiterInnen täglich tausende Stelzen, Brezn und Brettljaus’n – aber auch moderne vegane und vegetarische Alternativen im neuen Bio-Corner. Pittermann zeigt sich stolz: „Mit so vielen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schaffen wir es jedes Jahr aufs Neue, beste Qualität und Service zu bieten. Ohne sie wäre dieses Fest gar nicht möglich.“

Kaiserliches Dirndl & erste Wiesn-Kaiserin

Ein Highlight des Jahres: das erste Wiener Kaiser Wiesn Dirndl, eine streng limitierte Edition, die blitzschnell ausverkauft war. Ebenso festlich verlief die Krönung der ersten Wiesn-Kaiserin, Sarah Brandstötter aus Salzburg, die mit Charme und Schmäh für kaiserliche Stimmung sorgte.

„Mit dem Dirndl und der Wiesn-Kaiserin bringen wir frischen Wind und noch mehr Herzblut auf unser Festgelände.“

…freut sich Pittermann.

Sicherheit, Teamgeist und Nachhaltigkeit

Damit das Feiern unbeschwert bleibt, wurde auch 2025 wieder auf ein bewährtes Sicherheits- und Nachhaltigkeitskonzept gesetzt. Mehrwegbecher, Mülltrennung, psychologisch geschultes Sicherheitspersonal und die enge Zusammenarbeit mit Polizei, Magistraten und Bezirk Leopoldstadt sorgten für einen reibungslosen Ablauf.

„Wir sind stolz darauf, dass unser Fest friedlich, sicher und mit so viel positiver Energie über die Bühne ging.“

…betont Pittermann.

Nach der Wiesn ist vor der Wiesn

Nach dem großen Erfolg steht jetzt schon fest: Die Wiener Kaiser Wiesn 2026 findet vom 24. September bis 11. Oktober 2026 im Wiener Prater statt. Der Frühbucherbonus von 30 % läuft bereits – also nichts wie los auf www.kaiserwiesn.at!