Die ÖBB zählen zu den beliebtesten Arbeitgebern des Landes. Das zeigt sich unter anderem in einem neuen Bewerbungsrekord: Mehr als 140.000 Bewerbungen sind im vergangenen Jahr bei den ÖBB eingelangt. Dass die ÖBB als Arbeitgeber begehrt sind, zeigt auch eine aktuelle IFES-Arbeitgeberstudie. Dort liegen die ÖBB auf Platz 4 österreichweit. Ein wesentlicher Grund für das anhaltend hohe Interesse ist die Stabilität und Arbeitsplatzsicherheit, die die ÖBB bieten. „Der Wunsch nach Jobsicherheit ist in den vergangenen Jahren deutlich stärker geworden. Die ÖBB stehen genau dafür: für stabile, sichere Arbeitsplätze und verlässliche Perspektiven, auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten“, sagt ÖBB CEO Andreas Matthä zu den Rekordbewerbungen.

Neue Mitarbeiter in der Ostregion gesucht

Allein in der Ostregion (Wien, Niederösterreich und Burgenland) nehmen die ÖBB im laufenden Jahr rund 2.380 neue Mitarbeiter auf. Mit knapp 130 unterschiedlichen Berufsbildern bieten die ÖBB ein breites und vielfältiges Jobangebot und bilden zudem zahlreiche Schlüsselberufe im eigenen Haus aus. Dazu finden über das gesamte Jahr hinweg Ausbildungsprogramme statt, darunter Kurse für Lokführer, Zugbegleiter, Verschieber oder Fahrdienstleiter. Insgesamt gibt es für 2026 rund 660 Kursplätze in der Ostregion. Ein wesentlicher Vorteil: Sämtliche Ausbildungen sind ab dem ersten Tag bezahlt. Damit positionieren sich die ÖBB insbesondere auch für Quereinsteiger als attraktiver und verlässlicher Arbeitgeber mit langfristigen beruflichen Perspektiven.

Darüber hinaus setzen die ÖBB auf umfassende Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten sowie zeitgemäße Arbeitsbedingungen. Zum Angebot zählen unter anderem flexible Arbeitszeitmodelle, betriebliche Kinderbetreuung, Unterstützung für pflegende Angehörige, vielfältige Karrierewege sowie zusätzliche Benefits wie ÖBB Wohnungen.

Wer Teil der ÖBB werden möchte, findet alle Informationen zu Jobs und Karriere unter karriere.oebb.at