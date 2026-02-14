Mitten am eleganten Schubertring lädt das Wiener Kultlokal Meissl & Schadn alle Naschkatzen und Faschingsfreunde zu einer zuckersüßen Überraschung ein. Am Faschingsdienstag werden zwischen 10 und 12 Uhr köstliche, frisch in der Pfanne herausgebackene Krapfen verschenkt. Ein Fest für den Gaumen und ein süßer Start in den Tag!

Flaumiges aus der Ringstraßen‑Küche

Zum Fasching mit seinen bunten Masken und fröhlichen Umzügen gehört der Krapfen einfach dazu, dieser flaumig-süße Höhepunkt der närrischen Tage. Und genau diesem widmet sich das Team des Meissl & Schadn. Am Dienstag, 17. Februar, wartet vor dem Restaurant eine kleine Krapfen‑Oase auf alle, die Lust auf echten Faschingsgenuss haben.

Zwischen 10 und 12 Uhr gibt es für alle Besucher frisch zubereitete Krapfen zum Mitnehmen. ohne dass man dafür ins Börserl greifen muss. Die fluffig‑goldbraunen Leckerbissen duften verführerisch sind innen wunderbar weich, so wie es sich für echte Faschingskrapfen gehört.

Meissl & Schadn versüßt dir den Tag

Das Traditionslokal, bekannt für seine exzellente Wiener Küche und für süßen Klassiker, lässt hier seinem kulinarischen Geist freien Lauf Richtung Straße. Das Team verteil vor dem Restaurant mit einem Lächeln ein Stück Faschingsfreude für den Tag.

Wer gerade auf dem Weg zur Arbeit oder Einkaufen ist oder einfach nur Lust auf ein spontanes Krapfen‑Date hat: Am Faschingsdienstag bei Meissl & Schadn vorbeizuschauen, lohnt sich.

Frisch gebackene Gratis‑Krapfen für alle Faschingsfans!

Dienstag, 17. Februar, 10-12 Uhr

Vor dem Meissl & Schadn in der Innenstadt

