Kaup-Hasler zu Teuerung, Burgtheater & Teichtmeister

„Bei Tesarek im Rathaus“ heißt das Talk-Format, das in Kooperation von W24 mit dem WIENER BEZIRKSBLATT spannende Gespräche mit den Mitgliedern der Stadtregierung und allen Bezirksvorstehern auf die heimischen Bildschirme bringt. In der 22. Folge bei Paul Tesarek im Rathaus zu Gast: Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler.

Stadt- und Bezirkspolitik im Fokus

Mitten im Rathaus, dem Zentrum des politischen Geschehens dieser zentraleuropäischen Metropole, trifft Vollblutjournalist Paul Tesarek die wichtigsten politischen Amtsinhaber der Stadt- und Bezirkspolitik und entlockt ihnen Einblicke in die Gestaltung ihrer Politik. Dabei greift der nunmehrige W24-Moderator (und ehemaliger ORF-Wien-Heute-Chefredakteur) bezirksübergreifende Themen ebenso auf wie die Themenlage im Bezirk bis zum Grätzl ums Eck.

Veronica Kaup-Hasler zu Gast

Paul Tesarek spricht mit der Stadträtin unter anderem über die Zukunft des Burgtheaters nach dem aufsehenerregenden “Fall Teichtmeister” und was sich unter dem neuen Direktor für die Besucherinnen und Besucher ändern wird. Als weiteres von vielen Themen kommen die Probleme zur Sprache, vor denen die Kulturschaffenden in Wien derzeit stehen nach Corona und mitten in der aktuellen Teuerungswelle.

Die 22. Folge von „Bei Tesarek im Rathaus“ feiert am 16. März 2023 um 21:30 Uhr Premiere auf w24. Die Folge ist danach am WIENER BEZIRKSBLATT YouTube-Kanal jederzeit zum Nachsehen verfügbar.