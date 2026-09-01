Kinotipp: PRACTICAL MAGIC 2 – ZAUBERHAFTE SCHWESTERN

Mit Sandra Bullock und Nicole Kidman in den Hauptrollen kehrt „Practical Magic 2 – Zauberhafte Schwestern“ in eine Welt zurück, die von schelmischem Zauber im Mondlicht und mächtiger Ahnenmagie geprägt ist. Die Owens-Schwestern müssen sich dem dunklen Fluch stellen, der ihre Familie ein für alle Mal zu zerreißen droht – ein Kinoereignis voller Spaß, Magie und Chaos, das man gesehen haben muss.

PRACTICAL MAGIC 2 – ZAUBERHAFTE SCHWESTERN – Ab 10. September 2026 im Kino!

Wir verlosen 2 x den Roman „Practical Magic. Zauberhafte Schwestern“ von Alice Hoffman erschienen im S. Fischer Verlag.