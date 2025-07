Kinder-Uni: Forschen, Fragen, Mitbestimmen ohne Noten

Am 7. Juli geht die Kinderuni in die nächste Runde. Zwei Wochen lang können Kinder zwischen 7 und 12 Jahren in den Hörsälen der großen Universitäten Platz nehmen. Sie lernen von echten Wissenschafterinnen und Wissenschaftern und entdecken, wie spannend Forschung sein kann. Wer mindestens eine Vorlesung besucht, darf sogar zur feierlichen Sponsion antreten.

Die Kinderuni Wien hat sich längst als Fixpunkt im Sommerprogramm vieler Familien etabliert. Auch heuer öffnen die Universität Wien, die TU Wien, die BOKU, die MedUni, die WU, die Veterinärmedizinische Uni und weitere Hochschulen ihre Türen. Die Kinder hören nicht nur zu, sie experimentieren, diskutieren und dürfen alle Fragen stellen, die ihnen unter den Nägeln brennen.

Viele Plätze sind schon vergeben, aber es gibt noch Restplätze im kostenlosen Programm. Wer mitmachen will, kann sich online anmelden oder direkt am Infopoint der Uni Wien sein Studienprogramm zusammenstellen.

Neu: Die KinderuniBibliothek

Die Kinderuni hat heuer eine neue Attraktion. Auf Wunsch der Kinder selbst gibt es erstmals eine eigene KinderuniBibliothek. Sie soll ein Ort zum Lesen und Schmökern sein – ganz wie an einer echten Universität. Bücher können gespendet oder getauscht werden. So finden die jungen Studierenden vor oder nach den Vorlesungen einen Platz zum Zurückziehen und Recherchieren.

Radeln für den Frieden

Besonders bewegt wird es am 14. Juli. Dann erreicht die Friedensfahrt „Bike the Line“ aus Wismar die Kinderuni Wien. Die letzte Etappe führt von der Spittelauer Lände bis zum Campus. Kinder, Eltern und Lehrende radeln mit. Anschließend gibt es im Hörsaal eine Vorlesung über die UNO und ihre Bedeutung für den Frieden in der Welt.

Abschluss mit Sponsion und Park-Programm

Der große Höhepunkt ist die Sponsion am 19. Juli. Rund 1.000 Kinder schwören feierlich, nie damit aufzuhören, neugierig zu sein. Als Belohnung gibt es nicht nur einen Titel wie „Magistra Universitatis Iuvenum“ oder „Magister Multiplex“, sondern auch ein kleines Geschenk. Danach zieht die Kinderuni weiter: Bei der Kinderuni on Tour wird in Parks in ganz Wien geforscht – ohne Anmeldung und kostenlos.

Das gesamte Programm und alle Infos gibt es auf www.kinderuni.at.