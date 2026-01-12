Lernunterstützung darf keine Frage des Geldbörsels sein. Mit der Wiener Lernhilfe der VHS Wien gibt es auch 2026 wieder kostenlose, qualitätsvolle Unterstützung für Schülerinnen, Schüler und deren Familien. Das bewährte Bildungsangebot richtet sich gezielt an Kinder und Jugendliche, die im Schulalltag Hilfe brauchen – unkompliziert, wohnortnah und professionell begleitet. Heute startet die Anmeldung für das neue Kurssemester.

Kostenlose Hilfe: Anmeldung jetzt möglich

Der Anmeldestart ist fixiert. Ab heute können Familien ihre Kinder für die kostenlosen Lernhilfekurse der VHS Wien anmelden. Der Kursbetrieb beginnt am 9. Februar 2026. Insgesamt stehen rund 1.300 Kurse für bis zu 13.000 Schülerinnen und Schüler zur Verfügung – ein starkes Signal für Bildungsgerechtigkeit in der Stadt.

Lernunterstützung mit erfolgreichem Nutzen

Seit über zehn Jahren begleitet die Wiener Lernhilfe Kinder und Jugendliche durch den Schulalltag. Eine aktuelle Evaluierung bestätigt den Erfolg. Viele Schülerinnen und Schüler verbessern ihre Leistungen, gewinnen Selbstvertrauen und gehen entspannter in Schularbeiten. Auch Eltern berichten von spürbarer Entlastung, sowohl finanziell wie auch organisatorisch. Damit hat sich das Unterstützungsangebot der VHS Wien längst zum stabilen Bildungsanker für viele Familien entwickelt.

Vielfältige Kursangebote für alle Schulstufen

Für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I (10–14 Jahre) gibt es über 1.100 Kurse in Deutsch, Mathematik, Englisch und „Deutsch Start“. Der Großteil findet direkt an Wiener Schulen statt, ergänzt durch Online-Kurse. Volksschulkinder profitieren von rund 180 Kursen mit spielerischem Zugang zu Deutsch und Mathematik. Zusätzlich unterstützen spezielle Familienkurse beim Ankommen im österreichischen Schulsystem, inklusive Sprachförderung für Kinder und Eltern.

Lernen ohne Anmeldung bei VHS Lernstationen

Wer kurzfristig Hilfe braucht, ist in den VHS Lernstationen richtig. An 17 VHS-Standorten in Wien können Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I ohne Anmeldung Fragen stellen, Hausübungen erledigen oder sich auf Tests vorbereiten. Die Lernstationen sind Montag bis Donnerstag am Nachmittag geöffnet und bieten flexible Unterstützung genau dann, wenn sie gebraucht wird.

Alle Infos zur Anmeldung zur Wiener Lernhilfe, zu Kursorten und Zeiten sowie die Ergebnisse der Evaluierung finden Sie unter www.vhs.at/wienerlernhilfe.