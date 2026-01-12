Die Idee zu diesem musikalischen Geschenk entstand aus echter Wertschätzung gegenüber Frenzy, der unangefochtenen Queen im Bierkönig. Statt Blumen oder Worten gab’s für die Deutsche einen musikalischen Knall: einen brandneuen Partyschlager, der das Potenzial hat, schon bald in Dauerschleife über die Theken zu schallen.

„Ich wollte etwas machen, das zeigt, wie viel mir Frenzy bedeutet.“

…so Ina Carina. Herausgekommen ist ein Track, der garantiert nicht nur im Bierkönig die Gläser hebt.

Das A-Team der Partyszene

Für dieses Projekt hat die Wienerin tief in die Szene-Kiste gegriffen – und ein Power-Kollektiv aus Deutschland und Österreich zusammengestellt. Mit dabei sind echte Publikumslieblinge:

Ina Carina – das Powerpaket aus Österreich

Pia Sangria (DE)

Beate die Harte (DE)

Koma Oma (DE)

Leo Lotze (DE)

Der Ranger (DE)

Juliano el Kapitano (DE)

Bundy (DE)

Gemeinsam formen sie ein musikalisches A-Team, das ab Jänner für partytaugliche Erdbeben sorgen dürfte.

Release am 16. Jänner – jetzt vorab speichern

Lange müssen Fans nicht mehr warten: Am 16.01.2026 erscheint der Song auf allen gängigen Plattformen. Wer sicherstellen will, dass er die Premiere nicht verpasst, kann den Party-Hit hier bereits vorab speichern:

👉 https://umg.lnk.to/Symbol

Österreichs Party-Export schlägt ein

Eines ist jetzt schon klar: Wenn diese Truppe loslegt, bleibt kein Tanzbein ruhig und kein Glas gefüllt. Ina Carina zeigt eindrucksvoll, wie viel Power, Herz und Zusammenhalt in der österreichischen Partyszene steckt.

Österreich darf stolz sein – denn diese Wienerin exportiert Lebensfreude direkt auf Deutschlands Bühnen!

Ina Carina live erleben

Wer Ina Carina live sehen will, hat die Chance dazu: Am 25. April bei „Stars im Ring“!