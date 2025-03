Kröten, Molche & Salamander: Hernals hat ein Herz für Tiere

Der VGT rettet in Neuwaldegg zum 6. Mal in Folge Kröten, Frösche, Salamander und Molche vor dem Überfahrenwerden. Freiwillige Helfer sind willkommen!

Wenn die Nächte wärmer werden, treten die Amphibien in Wien ihre Wanderung zu den Laichgewässern an. Dafür müssen sie oft Straßen überqueren, die ihre Lebensräume zerschneiden. Die meisten Tiere werden so überfahren.

Um die stark vom Aussterben bedrohten Amphibienarten des Wienerwalds zu schützen, hat der VGT vor 6 Jahren das Projekt „Hanslteich“ ins Leben gerufen. Ein 600 Meter langer Zaun wird in Hernals beidseits der Neuwaldegger Straße Höhe Marswiese stadtauswärts von der Stadt Wien – Umweltschutz aufgestellt und über 80 Kübel in den Boden eingelassen.

Freiwillige des VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN entleeren diese 2x täglich über 2 Monate lang und bringen die darin gesammelten Amphibien sicher über die Straße. Das Projekt ist auch von wissenschaftlichem Wert, denn die Tiere werden nach Art, Geschlecht und Zahl erfasst und statistisch ausgewertet. Über 5.400 Tiere, darunter auch einige Exemplare des seltenen Alpenkammmolchs, konnten so in den vergangenen Jahren gerettet werden.

Freiwillige Helfer sind auch heuer sehr willkommen, mitzumachen und verlässlich eine fixe Schicht am Zaun zu übernehmen. Eine Infoveranstaltung des VGT findet am Sonntag, 2.3. um 11 Uhr direkt beim Hanslteich neben dem Restaurant Klee (17., Amundsenstraße 10), statt.