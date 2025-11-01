Im Herzen von Erdberg strahlten die Jubilare mit ihrer großen Familie um die Wette. Bezirksvorsteher Erich Hohenberger ließ es sich nicht nehmen, persönlich zu gratulieren und stellte dabei eine spannende Frage: Was passiert nach dem 75. Hochzeitstag, wenn die städtischen Ehrengaben enden?

Familienglück im Dritten

Gertrude und Johann Dörsch haben ihr Leben lang im 3. Wiener Gemeindebezirk verbracht. Über Jahrzehnte hinweg hat das Paar ihre Familie großgezogen, zahlreiche Feste gefeiert und ihre Nachbarschaft bereichert. Heute stehen sie im Kreis ihrer fünf Kinder, zehn Enkel und neun Urenkel – ein beeindruckendes Zeugnis gelebter Liebe und Familienglück.

Feiern beim „Schwabl“

Die Wahl des Ortes für das Jubiläumsfest fiel auf das gemütliche Gasthaus „Schwabl“ in Erdberg. Zwischen herzhaften Schmankerln, angeregten Gesprächen und fröhlichem Lachen wurde der Tag zu einer Feier voller Wärme und Humor. Bezirksvorsteher Erich Hohenberger lobte das Engagement der Familie Dörsch und betonte, wie wichtig solche Feste für das Gemeinschaftsgefühl im Bezirk sind.

Frage nach der Zukunft

Traditionell endet die offizielle Ehrung durch die Stadt Wien mit der Kronjuwelenhochzeit – dem 75. Hochzeitstag. Doch was kommt danach? Hohenberger zeigt sich interessiert, mögliche Wege der Würdigung auch über dieses Jubiläum hinaus zu finden. Schließlich soll das Lebenswerk der Familie Dörsch auch über diesen besonderen Tag hinaus gewürdigt werden.

Wir gratulieren herzlich!