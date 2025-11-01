Die Voice-of-Germany-Finalistin von 2023 verzaubert be ihren Auftritten mit ihrer beeindruckend selbstbewussten Stimme. Auch im Bräuhaus Ten.Fifty. wird am 8. November purer Spaß an der Musik auf dem Programm stehen – mit zahlreichen Eigenkompositionen und einigen hochkarätigen Coverversionen. Tatkräftigen Support gibt es von einem jungen Talent namens Dalvia – ebenfalls aus dem 10. Hieb.

Die Brauerei im Areal der ehemaligen Ankerbrotfabrik kann zwar eine beträchtliche Menge an Personen beherbergen – eine rechtzeitige Sitzplatzreservierung ist dennoch zu empfehlen:

Wann: Samstag. 8.11.2025

Einlass: 18:30 Uhr

Beginn: 19:00 Uhr

Eintritt frei! – Nur mit Anmeldung über die Website vom Bräuhaus Ten.Fifty.

(ACHTUNG: beschränkte Platzmöglichkeit)

Ort: Bräuhaus Ten.Fifty, Ankerbrotfabrik, Absberggasse 27/3, 1100 Wien