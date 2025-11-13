Ab 2026 soll ein erhöhtes Kulturbudget für noch mehr kreative Vielfalt sorgen. Neue Vergabekriterien stellen sicher, dass Fördergelder fair und breit gestreut werden – mit besonderem Augenmerk auf Diversität in Geschlecht, Herkunft, Alter und Kunstform. Auch große Kulturinstitutionen im Bezirk sollen mit Jahresförderungen langfristige Planungssicherheit erhalten. “Mit den neuen Kriterien und einem erhöhten Budget schaffen wir Fairness in der Vergabe und stellen sicher, dass möglichst viele und vielfältige Kulturangebote gefördert werden”, unterstreicht Bezirksvorsteher Michael Luxenberger die Wichtigkeit dieser Maßnahme.

Kultur im öffentlichen Raum

Außerdem legt der Bezirkschef besonderen Wert darauf, dass viele der geförderten Kulturangebote kostenfrei im öffentlichen Raum stattfinden – das fördert zusätzlich die Nachbarschaft im Bezirk, indem Begegnungsräume geschaffen werden. So stärkt auch der neue Ausstellungsraum für lokale Künstler:innen, der bereits im Sommer im Amtshaus eröffnet wurde, die Margaretner Kunstszene.

Die neuen Richtlinien wurden von der Kommission für Kunst, Kultur und Bildung gemeinsam erarbeitet und gelten für Kulturanträge im Bezirksbudget 2026. Über die Erhöhung des Kulturbudgets wird in der Bezirksvertretungssitzung im Dezember entschieden.