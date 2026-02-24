Kunst im öffentlichen Raum ist Gesprächsangebot, Denkraum und Spiegel gesellschaftlicher Entwicklungen. Mit einer neuen Reihe dialogischer Stadtspaziergänge macht KÖR Wien diese Dimensionen sichtbar. Jeden Monat steht ein anderer Stadtteil und thematischer Schwerpunkt im Fokus. Der März-Termin führt durch die Landstraße und zeigt, wie Kunst Erinnerungen bewahrt und den städtischen Raum nachhaltig prägt.

Zwischen Aspangbahnhof und Fasanviertel

Am Mittwoch, dem 25. März 2026, begeben sich Kunst- und Kulturinteressierte auf eine kompakte, aber inhaltlich dichte Wegstrecke zwischen dem Leon-Zelman-Park und dem Fasanviertel. Hier begegnen einander künstlerische Positionen aus der Mitte des 20. Jahrhunderts und zeitgenössische Arbeiten. Leise Zeichen stehen neben eindringlichen Mahnmalen; gemeinsam erzählen sie von Identität, Verlust, Hoffnung und Wandel.

Der Rundgang beginnt beim Mahnmal Aspangbahnhof. Es erinnert an einen der zentralen Orte der Deportationen während der NS-Zeit und markiert eindrucksvoll die Bedeutung von Kunst als Trägerin kollektiven Gedächtnisses. Die Auseinandersetzung mit diesem Ort öffnet den Blick für die politische und ethische Verantwortung öffentlicher Kunst.

Spiegel des gesellschaftlichen Wandels

Weiter geht es in das neue Stadtquartier „Village im Dritten“, wo aktuelle Kunst-am-Bau-Projekte zeigen, wie Gegenwartskunst in die Stadtentwicklung eingebettet ist. Über die Bahntrasse führt der Spaziergang schließlich ins Fasanviertel. An Gemeindebauten der Nachkriegszeit erzählen Mosaike und Reliefs von Wiederaufbau, sozialem Zusammenhalt und dem Glauben an eine bessere Zukunft. Themen, die bis heute nachwirken.

Der Stadtspaziergang versteht sich als Einladung zum gemeinsamen Austausch. Kunsthistorische Einordnung, zeitgeschichtlicher Kontext und persönliche Wahrnehmung greifen ineinander und machen sichtbar, wie stark Kunst im öffentlichen Raum unser Verständnis von Stadt prägt.

Stadtspaziergang – Erinnern, Entziffern, Entdecken

25. März 2026, 16-17.45 Uhr

Treffpunkt: Aspangstraße 15, 1030 Wien I Endpunkt: Kärchergasse 3-13, 1030 Wien

Teilnahme: kostenlos

Anmeldung: sandra.voser@koer.wien | +43 1 361 01 99 – 15