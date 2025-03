Kunst rettet Leben: Erfolgreiche Charity-Auktion für Tierschutzverein

Eine Online-Kunstauktion zugunsten des Wiener Tierschutzvereins hat ein beeindruckendes Ergebnis erzielt: 78 von 99 gespendeten Kunstwerken wurden versteigert, und der Gesamterlös beläuft sich auf stolze 81.860 Euro. Zwei Wochen lang konnten Kunstliebhaberinnen und -liebhaber Werke von namhaften Künstler:innen ersteigern, um Tieren in Not zu helfen.

Die Auktion, die von Loys Egg und Herbert Brandl initiiert und kuratiert wurde, war ein voller Erfolg. Gemeinsam mit Karin Ortner und Daniela Waller von Tierschutz Austria sorgten sie dafür, dass die Aktion die Aufmerksamkeit erhielt, die sie verdiente. Der gesamte Erlös geht an die medizinische Versorgung, Pflege und Unterbringung von verletzten und kranken Tieren im Tierschutzhaus Vösendorf, wo jährlich mehr als 5.000 Tiere betreut werden. Als größte und älteste Tierschutzorganisation Österreichs ist der Wiener Tierschutzverein auf Spenden angewiesen, und diese Auktion hat einen wertvollen Beitrag dazu geleistet.

Anerkennung für die Künstler:innen

„Für uns als Tierschutzorganisation, die zur Gänze von Spenden finanziert wird, ist es großartig, dass die Auktion so toll gelaufen ist. Es ist nicht nur für den Wiener Tierschutzverein, sondern auch für die teilnehmenden Künstler:innen eine absolute Würdigung ihrer Arbeit“, sagt Daniela Waller, Unternehmens- und Eventfundraiserin bei Tierschutz Austria.

Die Kunstwerke, die zur Auktion beigetragen haben, stammen von talentierten Künstler:innen aus unterschiedlichsten Bereichen. Besonders hohe Gebote erzielten Werke wie das von Herbert Brandl (EUR 24.000), Otto Zitko (EUR 3.200) und Hermann Josef Painitz mit seinem Werk „Four seasons and twelve months“ (EUR 3.000).

Ein starkes Zeichen der Solidarität

Die positive Resonanz auf die Auktion hat die Veranstalter:innen dazu ermutigt, auch im kommenden Jahr eine Charity-Auktion durchzuführen. „Die ersten Künstler:innen haben bereits neue Werke gespendet“, freut sich Waller. Dieser starke Zuspruch zeigt die gelebte Solidarität mit Tieren in Not und wird in Zukunft weiter gefördert.