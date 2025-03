Willi Resetarits: Der große Sohn Favoritens bleibt unvergessen

Der neue Gemeindebau an der Laxenburger Straße 4/4A im Quartier „Neues Landgut“ in Favoriten wurde dem Musiker und Humanisten Willi Resetarits gewidmet und nach ihm benannt.

Willi Resetarits lebte sein Leben für Musik, Weltoffenheit und Menschlichkeit – und das bleibt unvergessen – vor allem im 10. Bezirk. Aus gutem Grund: Willi Resetarits wuchs weite Teile seiner Kindheit und Jugend in Favoriten auf. Er blieb Zeit seines Lebens eng mit “dem 10. Hieb” verbunden. Dies äußerte sich nicht zuletzt in der von ihm mit Leben befüllten Kunstfigur des Ostbahn-Kurtis, dessen Musikstil als Favorit’n Blues bekannt wurde. Im Laufe seiner musikalischen Karriere schaffte er es diversen Bands eine unnachahmliche musikalische Vielfalt an den Tag zu legen.

Dran erinnert jetzt der Gemeindebau NEU auf der Laxenburger Straße 4. Er trägt zukünftig den Namen des großen Sohnes des Bezirks und als Taufpaten fungierten Bürgermeister Michael Ludwig, Stadträtin Kathrin Gaál und BV Marcus Franz. “Das Schaffen von Willi Resetarits, seine Musik und sein soziales Engagement gingen mitten ins Herz und haben viel Gutes bewirkt. Er hat vorgelebt, dass es immer eine Brücke gibt, um auf andere Menschen zuzugehen, sie zu verstehen und zu respektieren. Man muss diese Brücke nur beschreiten.”, so Bürgermeister Ludwig.

“Er setzte sich für eine Gesellschaft ein, in der gegenseitige Unterstützung und ein friedliches Miteinander im Mittelpunkt stehen, ganz im Sinne von ‚Es gibt nix Bessers ois wos Guads!‘ Die Benennung des neuen Gemeindebaus im Herzen Favoritens ist ein sichtbares Zeichen für unsere Wertschätzung und Dankbarkeit für das Lebenswerk von Willi Resetarits. Er wird uns unvergesslich bleiben“, unterstrich Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Ein Gemeindebau für alle

Der neue „Willi-Restarits-Hof“ umfasst 165 leistbare Gemeindewohnungen, Geschäftsflächen und die drittgrößte Bücherei der Stadt. Für gemeinsame Aktivitäten, Freizeit, Erholung, Spiel und Spaß stehen in der Wohnhausanlage zwei große Gemeinschaftsräume, ein Kinderspielraum, ein großer Outdoor-Spielplatz im 5. Obergeschoß, eine großzügig angelegte Dachterrasse im 4. Obergeschoß mit Spiel- und Sitzmöglichkeiten, eine weitere Gemeinschaftsterrasse im 1. Obergeschoß sowie ein begrünter Innenhof mit Kleinkinderspielplatz zur Verfügung.

Diese funktionale, aber vor allem die soziale Durchmischung ist es, die hier das Lebensgefühl auszeichnet. „Das wäre ganz im Sinne meines Bruders Willi gewesen“, so Peter Resetarits.

BV Marcus Franz hielt fest: „Willi Resetarits hat mit seinen urtümlichen Texten in Wiener Mundart viele Menschen berührt. Die typische Erdigkeit und das Lebensgefühl vom zehnten Hieb ist für viele in seinen Songs greifbar. Ich freue mich, dass diesem wunderbaren Musiker und Menschenfreund ein Platz im öffentlichen Raum gegeben wurde – mitten in Favoriten“

Übrigens: Die künstlerische Wandgestaltung des Gemeindebaus, die an das Wirken und Vermächtnis von Willi Resetarits erinnert, wurde von Johanna Kandl geschaffen.