Neue Website zeigt Repair-Cafés in der Nähe

Re-Use Austria bündelt Repair-Café-Angebote ab sofort auf einer neuen Plattform. Mehr als 100 Initiativen sind bereits online. Helvetia unterstützt die Bewegung mit einer kostenlosen Haftpflichtversicherung für teilnehmende Repair Cafés.

Repair Cafés sind kostenlose Nachbarschaftstreffen, bei denen freiwillige Reparaturhelfer Besucher dabei unterstützen, defekte Alltagsgegenstände wieder funktionstüchtig zu machen. Rund 1.600 ehrenamtliche Helfer engagieren sich jährlich in Repair Cafés. Repariert werden unter anderem Elektrogeräte, Kleidung, Textilien, Fahrräder und Haushaltsgeräte. Im Mittelpunkt stehen gemeinsames Reparieren, Wissensaustausch und ein niederschwelliger Zugang.

Eine neue Website von Re-Use Austria soll den Zugang zu Reparaturhilfe in Österreich nun deutlich erleichtern. Unter www.repaircafes.at finden Interessierte Repair Cafés in ihrer Nähe, inklusive Termine und Standorte.

Die Entwicklung der Plattform wurde von Helvetia, dem BMLUK und der Abfallvermeidungsförderung der Sammel- und Verwertungssysteme für Verpackungen unterstützt.

Reparieren statt Wegwerfen

Repair Cafés leisten einen Beitrag zur Abfallvermeidung und Ressourcenschonung. In Österreich gibt es pro Jahr rund 15.000 Reparaturversuche in Repair Cafés. Rund 67 Prozent davon sind erfolgreich. Das entspricht etwa sieben von zehn reparierten Gegenständen. Laut Re-Use Austria werden dadurch jährlich 108 Tonnen Abfall vermieden und rund 2.500 Tonnen CO₂ eingespart. Das entspricht etwa 21 Millionen Autokilometern oder 525 Erdumrundungen.

Wer sich selbst überzeugen möchte: Am 24. und 25. Juni verwandelt sich die Helvetia Generaldirektion am Hohen Markt in Wien in einen Treffpunkt fürs Reparieren. Beim Repair-Café Pop-up unterstützen freiwillige Reparaturhelfer und externe Besucher dabei, defekte Alltagsgegenstände wieder fit zu machen.