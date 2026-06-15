Bezirkstour: Er will wissen, wo der Schuh drückt

Um mit den Menschen in den Grätzln des 15. Bezirks ins Gespräch zu kommen, ist

Vorsteher Dietmar Baurecht in Gasthäusern, Parks oder Gemeindebauten unterwegs. Auch im Juni.

Große Anliegen sind ebenso willkommen wie kleine Wünsche und Sorgen – das reicht von der Neugestaltung der Äußeren Mariahilfer Straße über Parkplatzprobleme, dem neu errichteten Lina-Proksch-Park auf der Schmelz bis zu Klimateam-Projekten und Nachbarschaftskonflikten. „Die Ideen und Wünsche der Bewohner sind ein wichtiger Teil für unsere Planungen. Daher habe ich ein offnes Ohr“, betont Dietmar Baurecht.

Parks und Wohnhausanlagen

Von offenen Sprechstunden in Wirtshäusern – diese auch manchmal gemeinsam mit den Amtskolleginnen aus den Nachbarbezirken Penzing und Ottakring – über Besuche in Kindergärten und Schulen, Betriebsbesuche bis zu Gesprächen in Parks und Wohnhausanlagen ist der Bezirksvorsteher regelmäßig unterwegs.

Starke Unterstützung

Bei den Hofgesprächen in den Gemeindebauten wird Baurecht von Mitarbeitern von Wiener Wohnen, den wohnpartnern, der Mietervereinigung und der Grätzlpolizei sowie weiteren Institutionen begleitet. So können Fragen gleich direkt vor Ort geklärt und Probleme oft auf dem kurzen Weg gelöst werden.

Die nächsten Termine

Mittwoch, 17. Juni von 17.30 bis 19 Uhr, Zwölfergasse/Gasgasse.

Donnerstag, 18. Juni von 18 bis 19.30 Uhr, Reichsapfelgasse 9.