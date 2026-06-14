Österreich trifft beim E-Sportfestival auf Deutschland

Das Esports Festival im Austria Center Vienna wird am 11. Juli zum Schauplatz einer historischen Premiere: Erstmals treffen die offiziellen Nationalteams von Österreich und Deutschland in einem League of Legends Länderspiel aufeinander. Noch nie zuvor standen sich die beiden Länder in einem direkten Vergleich gegenüber.

“I wer’ narrisch” – einmal mehr treffen die Nationalteams von Österreich und Deutschland aufeinander. Nur dieses Mal nicht am mittlerweile auf dem für uns heiligen Rasen in Cordoba in Argentinien, sondern erstmals in einem League of Legends Länderspiel beim Esports Festival im Austria Center Vienna am 11. Juli.

Das Freundschaftsspiel soll dabei weit mehr als ein Showmatch sein. „Es dient beiden Nationalteams als ein wichtiger Schritt beim Aufbau langfristiger Strukturen und Strategien sowie als Vorbereitung auf weitere internationale Wettbewerbe in diesem Jahr“, sagt Manuel Haselberger vom E-Sport Verband Österreich (ESVÖ). Gleichzeitig bietet die Begegnung Fans die Möglichkeit, ihre Nation erstmals in einem hochklassigen League of Legends-Länderspiel anzufeuern und live mitzuerleben, welches Potential in unserem Nationalteam steckt.

Auch die deutsche Auswahl reist mit hohen Erwartungen nach Wien. Nationaltrainer Danusch „Arvindir“ Fischer erklärt: “Hinter diesem ersten Länderspiel steckt viel Arbeit. Wir haben in den vergangenen Monaten zahlreiche Spieler beobachtet, Gespräche geführt und intensiv daran gearbeitet, eine Mannschaft zu formen, die Deutschland bestmöglich repräsentiert. Jetzt erstmals gemeinsam als Team auf der Bühne zu stehen, das Nationaltrikot zu tragen und vor Fans für Deutschland zu spielen, ist für uns alle ein ganz besonderer Moment“.

Länderspiel als Highlight beim Esports Festival 2026

Das Esports Festival zählt zu den größten Gaming- und Esports-Veranstaltungen in Europa und findet am 11. und 12. Juli als Kombi-Veranstaltung mit dem Spielefest Wien bereits zum fünften Mal statt. Die Veranstaltung bringt Spieler, Vereine, Unternehmen, Content Creators sowie tausende Besucher zusammen.

Das Länderspiel zwischen Österreich und Deutschland bildet dabei einen der Höhepunkte des vielseitigen Programms, das einen bunten Mix aus digitaler Gaming-Action und analogem Brettspielspaß über das gesamte Wochenende verspricht. Über 250 Aussteller haben sich für das Mega-Event angekündigt.

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