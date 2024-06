Liesing: Bezirks-VP rückt Sportplätze in den Fokus

Liesing ist seit jeher ein beliebter Erholungsort für viele Wiener. Besonders die öffentlichen und gratis zugänglichen Sportanlagen tragen zur Attraktivität des Bezirks bei. Dabei besteht aber noch Luft nach oben – meint die ÖVP Liesing und startet eine diesbezügliche Kampagne.

Durch den Bauboom der letzten Jahre sind die Sportplätze zunehmend überlaufen und haben infolgedessen an Attraktivität verloren. Auch von Verschleißerscheinungen bei bestehenden Sportplätzen ist die Rede. So häufen sich etwa Meldungen von störenden Unebenheiten, Schlaglöchern, fehlenden Bodenmarkierungen oder zu niedrig hängende Käfignetzen. Doch trotz bestehender Herausforderungen gibt es zahlreiche Ansätze, um die Situation zu verbessern.

Ein positives Beispiel ist der neu eröffnete Stadtpark Atzgersdorf, der einen modernen Volleyball- und Calisthenicspark umfasst. Dieser Park zeigt, dass gezielte Investitionen und Engagement positive Veränderungen bewirken können. Die Erweiterung solcher Anlagen könnte das Freizeitangebot im Bezirk erheblich verbessern und zur Steigerung der Lebensqualität der Liesingerinnen und Liesinger beitragen.

Ideen für Sportplätze gesucht

Neben einer raschen Evaluierung der aktuellen Lage sind umfangreiche Maßnahmen nun das Gebot der Stunde. Die Liesinger ÖVP betont die Dringlichkeit, die Anzahl an Sportplätzen zu erhöhen, bevor es zu spät ist. Das Angebot soll mit dem Bezirk mitwachsen und nicht zurückbleiben. Dies bietet die Gelegenheit, nicht nur die Anzahl der Plätze zu steigern, sondern auch deren Qualität und Vielfalt zu verbessern.

„Die sportliche Infrastruktur Liesings hat das Potenzial, ein echtes Aushängeschild des Bezirks zu werden. Mit gezielter Modernisierung und Erweiterung der öffentlichen und gratis zugänglichen Sportanlagen können diese zu attraktiven Treffpunkten für Jung und Alt werden. Solche Investitionen fördern nicht nur die Gesundheit und das Wohlbefinden der Bevölkerung, sondern stärken auch das Gemeinschaftsgefühl und die soziale Interaktion im Bezirk. Genau auf diese Chancen möchten wir im Rahmen unserer Sportkampagne aufmerksam machen und die Liesinger Bevölkerung mitnehmen.“, so die Bezirksräte Fabian Rothen und Elisabeth Halvax unisono.

Insgesamt gibt es in Liesing also großes Potential bei den öffentlichen und gratis zugänglichen Sportplätzen. Im Rahmen der aktuellen Sportkampagne möchte die Liesinger ÖVP mit einer konstruktiven und engagierten Herangehensweise die bestehenden Herausforderungen in Chancen verwandeln. Die Volkspartei möchte im Rahmen dieser Mini-Kampagne auch die Bevölkerung miteinbinden und lädt Liesinger herzlich dazu ein Ideen für Orte, an denen neue Sportplätze entstehen könnten, unter folgender Adresse einzumelden: liesing@wien.oevp.at.