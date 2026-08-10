Coole Zonen: Bei Hitze hilft auch das Hilfswerk

In den Nachbarschaftszentren und im Club 21 des Wiener Hilfswerks stehen die heißen Sommermonate im Zeichen des niederschwelligen und kostenlosen Zugangs zu kühlen Orten – in Kooperation mit der Stadt Wien.

Um allen Menschen an heißen Sommertagen unkompliziert Entlastung zu bieten, beteiligt sich das Wiener Hilfswerk an der Initiative „Coole Zonen“ der Stadt Wien. Die kostenfrei zugänglichen, angenehm temperierten Innenräume stehen während der Sommermonate allen Menschen offen und bieten kühle Aufenthaltsbereiche, Sitzgelegenheiten und Trinkwasser.

Coole Zonen: Öffnungszeiten und Orte

Wiener Hilfswerk – Nachbarschaftszentrum 2 – Leopoldstadt

Adresse: 2., Vorgartenstraße 145-157, Stiege 1, Erdgeschoß

Öffnungszeiten: Juni: Dienstag von 9 bis 12 Uhr

2. bis 16. Juli und 4. bis 27. August: Dienstag und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr

Barrierefrei zugänglich.

Wiener Hilfswerk – Nachbarschaftszentrum 7 – Neubau

Adresse: 7., Schottenfeldgasse 29/2

Öffnungszeiten: Juni bis August

Montag von 9 bis 12 Uhr

Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 9 bis 12 und 13 bis 17 Uhr

Barrierefrei zugänglich.

Wiener Hilfswerk – Nachbarschaftszentrum 15

Adresse: 15., Sechshauser Straße 76

Öffnungszeiten: Juni bis August

Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 10 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr

Freitag von 10 bis 12 Uhr

Sonntag von 13 bis 18 Uhr (ab einer Außentemperatur von 25 Grad Celsius)

Barrierefrei zugänglich.

Club 21 (Wiener Hilfswerk)

Adresse: 9., Stadtbahnbogen 132, gegenüber Währinger Gürtel 120

Öffnungszeiten: 1. bis 23. Juli sowie 19. bis 27. August,

Mittwoch und Donnerstag von 14 bis 19 Uhr

Barrierefrei zugänglich.

Mehr Infos gibt es auf www.wiener.hilfswerk.at