„Alice im Dumba Park“ ist ein eigenständiges Erlebnis, das mit Charakteren spielt und gleichzeitig eine völlig neue, immersive Traumwelt erschafft. Zahlreiche fantastische Wesen, geheimnisvolle Rätsel und viele zauberhafte Lichtinstallationen sind auf dem 900 Meter langen Rundweg des märchenhaften Lichterwaldes zu entdecken. Die magische Reise führt durch kunstvoll inszenierte Tunnel, die den Übergang in ein neues Kapitel des Abenteuers inszenieren. Jede Etappe wird dabei zu einer ganz besonderen Erfahrung.

Besonders große Spannung verspricht das Labyrinth der Herzkönigin, das mit kniffligen Rätseln und versteckten Hinweisen herausfordert. Das Highlight unter den außergewöhnlichen Fotopoints ist die Verrückte Teeparty, wo alle Fantasy-Fans an einem reichlich gedeckten Tisch Erinnerungsfotos machen können. Auch der Disco-Tunnel erfreut sich größter Beliebtheit. Die Wunderland-Hüpfburg ist besonders bei den kleinsten Besuchern gefragt.

Wegen dem großen Erfolg wurde „Alice im Dumba Park – Der märchenhafte Lichterwald“ bis 15. Februar 2026 verlängert. Besonders in der Dämmerung und in den Abendstunden entfaltet der Lichterwald seine ganze Magie. Tickets sind im Vorverkauf erhältlich unter www.dumbapark.at