Wer Literatur nicht nur lesen, sondern erleben will, sollte sich diese Abende rot im Kalender markieren. Thalia Wien Mitte wird im Februar zum Treffpunkt für alle, die Geschichten lieben – egal, ob sie von realen Frontlinien, inneren Abgründen oder mörderischen Verwicklungen erzählen. Wir haben die Höhepunkte für dich zusammengefasst.

Weltpolitik mit Christian Wehrschütz

Den Auftakt macht am 2. Februar einer der profiliertesten Journalisten des Landes. ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz blickt auf 25 Jahre Berichterstattung aus den Krisenregionen Europas zurück. Mit analytischer Klarheit und anhand persönlicher Erlebnisse erklärt er, wie sich Machtverhältnisse verschieben, was der Krieg in der Ukraine für Europa bedeutet und warum Hoffnung trotz allem kein naives Konzept ist.

Literarische Grenzgänge, neue Stimmen

Am 3. Februar entführt Elias Hirschl mit seinem Roman “Schleifen” in ein ebenso kluges wie verspieltes Gedankenexperiment über Sprache, Krankheit und Besessenheit. Später im Monat (25. Februar) stellt Lisa Wölfl ihren eindringlichen Debütroman “Ein verlassenes Haus” vor. Sie liefert eine präzise Beobachtung gesellschaftlicher Schieflagen und weiblicher Selbstbehauptung. Literatur, die nachhallt und Diskussionen anstößt.

Trauer, Leben, große Entscheidungen

Wie geht es weiter, wenn alles anders wird? Diese Frage zieht sich durch mehrere Abende. Lea und Michael Reinhard sprechen am 10. Februar gemeinsam mit Trauerredner Carl Achleitner über Verlust, Abschied und neue Wege. Am 20. Februar liest Robert Menasse aus “Die Lebensentscheidung”, einem Roman über Krankheit, Familie und den Versuch, Würde zu bewahren, wenn die Zeit knapp wird.

Spannung made in Austria im Thalia

Krimifans kommen ebenfalls ganz auf ihre Kosten. Ursula Poznanski sorgt am 18. Februar mit ihrem Psychothriller “Das Signal” für Gänsehaut. Claudia Rossbacher bringt am 23. Februar steirische Abgründe nach Wien, Herbert Dutzler folgt tags darauf mit einem mörderischen Landler aus dem Ausseerland. Spannung, Humor und heimische Schauplätze inklusive.

Alle Veranstaltungen finden im Thalia Wien Mitte (Landstraßer Hauptstraße 2a/2b) statt, Beginn ist jeweils um 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht nowendig. Einfach vorbeikommen, zuhören – und sich neu in Bücher verlieben!

www.thalia.at