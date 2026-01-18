Für ihr besonderes Neujahrskonzert haben die Sängerknaben ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das amerikanische und österreichische Musik miteinander verbindet. Auf dem Programm stehen unter anderem:

Beethovens „Ode an die Freude“ in der „Joyful“-Fassung, die das grenzenlose Gefühl von Gemeinschaft und Freude aufgreift.

Der ikonische Song „We Are the World“ von Michael Jackson, der wie kein anderes Stück für globale Solidarität und musikalische Zusammenarbeit steht.

Klassische Wiener Klänge wie der Walzer „1001 Nacht“ von Johann Strauss sowie der traditionelle Erzherzog Johann–Jodler, die dem Abend einen heimatlichen Wiener Einschlag verleihen.

Unter der künstlerischen Leitung von Erasmus Baumgartner verspricht das Konzert ein emotionaler und zugleich festlicher Auftakt ins Jahr 2026 zu werden.

Tradition trifft Jubiläum

Die Aufführung im MuTh ist mehr als nur ein Konzert – sie ist ein Zeichen der langjährigen Verbindung zwischen den Wiener Sängerknaben und den USA. Bereits seit 1932 bereist der Chor regelmäßig die Vereinigten Staaten, und im Jahr **2026 stehen sogar zwei große Tourneen durch Nordamerika auf dem Plan. Die erste startet am 5. Februar in Key West, Florida.

