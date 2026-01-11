Ob rutschfeste Dusche, breitere Türen oder ein Treppenlift: Kleine bauliche Anpassungen können den Alltag im eigenen Zuhause enorm erleichtern. Damit Wienerinnen und Wiener auch im Alter sicher und selbstbestimmt wohnen können, hat Wien die bestehende Förderung für barrierefreien Wohnungsumbau nun deutlich erweitert.

Bis zu 7.500 Euro für barrierefreies Wohnen

Seit 1. Jänner werden altersgerechte Umbauten in Wohnungen, Eigenheimen und Kleingartenhäusern für Wienerinnen und Wiener ab 60 Jahren höher gefördert als je zuvor. Statt wie bisher maximal 4.200 Euro ist nun eine Beantragung von bis zu 7.500 Euro möglich. Das entspricht 50 Prozent der förderbaren Kosten und bedeutet eine Erhöhung um bis zu 80 Prozent.

Besonders häufig gefördert werden Umbauten im Sanitärbereich wie der Einbau bodenebener Duschen, unterfahrbarer Waschtische, von stabilen Wänden für Halte- und Stützgriffe oder von rutschfesten Armaturen. Auch Türverbreiterungen, Rampen, motorische Türöffner oder Treppenlifte zählen zu den klassischen Maßnahmen, die den Alltag sicherer machen und Stürzen vorbeugen.

Ein Zuhause soll auch im hohen Alter Lebensqualität bieten – ohne finanzielle Hürden. Genau hier setzt die ausgeweitete Förderung an.”

Wohnbaustadträtin und Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál

Förderberatung und Einkommensgrenzen

Die Förderung betrifft Maßnahmen, die den Kriterien der ÖNORM B 1600 für barrierefreies Wohnen entsprechen. Welche Umbauten im konkreten Fall möglich sind, klärt man im Rahmen einer persönlichen Beratung. Diese technische und förderrechtliche Abklärung ist fixer Bestandteil des Angebots und schafft Planungssicherheit.

Für soziale Treffsicherheit gelten Einkommensgrenzen nach dem Wiener Wohnbauförderungs- und Wohnhaussanierungsgesetz. Für Einzelpersonen liegt die Grenze bei 43.770 Euro, für zwei Personen bei 65.230 Euro Jahreshaushaltseinkommen.

Die Beratung und Antragstellung erfolgen zentral bei der gemeinsamen Informations- und Einreichstelle von MA 50 und MA 25 am Maria-Restituta-Platz in Brigittenau. Wer lieber telefonisch nachfragt, erhält unter 01/4000-74860 Auskunft.

Alle Details zum altersgerechten Wohnungsumbau gibt es auch online auf wien.gv.at – ein Klick, der sich lohnen kann.