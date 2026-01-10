Der Gedanke ans Aufhören kommt meist nicht plötzlich. Er schleicht sich ein – beim Stiegensteigen, beim Blick aufs Konto oder beim Husten in der Früh. Vielen ist klar, dass ein Leben ohne Zigarette gesünder wäre, doch der letzte Schritt fällt schwer. Genau hier setzt ein kostenloses Angebot der Österreichischen Gesundheitskasse an. Mit Struktur, Fachwissen und dem Rückhalt einer Gruppe wird aus dem Wunsch nach Rauchfreiheit ein realistisches Ziel.

Gemeinsam: Rauchfrei werden in der Gruppe

Das Programm „Nikotinfrei in sechs Wochen“ begleitet Raucherinnen und Raucher Schritt für Schritt auf ihrem Weg in ein Leben ohne Nikotin. Die wöchentlichen Treffen finden entweder vor Ort im BFI Wien oder online als Webinar statt. In kleinen Gruppen tauschen sich fünf bis zwölf Teilnehmende aus, teilen Erfahrungen und lernen, mit Verlangen und Rückfällen umzugehen.

Begleitet wird der Kurs von geschulten Experten, die sowohl die körperliche Abhängigkeit als auch die psychischen Aspekte des Rauchens im Blick haben. Analysen des eigenen Konsums, Motivationstechniken und individuelle Tipps gehören ebenso dazu wie ausführliche Kursunterlagen. Nach Abschluss sorgt eine telefonische Nachbetreuung für zusätzliche Sicherheit im Alltag.

Für die Gesundheit: Mehr Luft und Energie

Der Körper profitiert rasch vom Rauchstopp. Bereits nach kurzer Zeit normalisieren sich Puls und Blutdruck, Atmung und Kondition verbessern sich spürbar. Langfristig sinkt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und chronische Lungenerkrankungen deutlich. Viele berichten außerdem von besserem Schlaf, mehr Geschmackssinn und einem neuen Körpergefühl. Rauchfrei zu leben bedeutet nicht Verzicht, sondern einen echten Gewinn an Lebensqualität.

Gut fürs Börsel: Rauchfrei spart bares Geld

Neben der Gesundheit freut sich auch das Konto. Wer täglich raucht, gibt im Jahr schnell mehrere tausend Euro für Zigaretten aus. Geld, das nach dem Rauchstopp für Urlaub, Freizeit oder einfach für den Alltag bleibt. Der Nikotinfrei-Kurs der ÖGK ist für Versicherte kostenlos – ein Angebot, das sich doppelt auszahlt.

Nikotinfrei: Termine, Anmeldung und Infos

Präsenztermine: 20.1., 18-19.30 Uhr I 29.1., 17.30-19 Uhr I 9.2. 17.30-19.30 Uhr I 18.2., 18-19.30 Uhr I 24.2., 19-20.30 Uhr I 5.3., 17-18.30 Uhr I 5.3., 18.45-20.15 Uhr I 16.3., 18-19.30 Uhr I 23.3., 18-19.30 Uhr I 30.3., 18-19.30 Uhr I 31.3. 18-19.30 Uhr

Online-Termine: 26.1., 14.30-16 Uhr I 27.1., 19-20.30 Uhr I 30.1., 18-19.30 Uhr I 5.2., 10-11.30 Uhr I 9.2., 18-19.30 Uhr I 10.2., 17-18.30 Uhr I 10.2., 18.-19.30 Uhr I 18.2., 17.30-19 Uhr

Für alle Termine ist eine Anmeldung entweder online oder telefonisch unter +43 5 0766-501 550 (ÖGK, Mo.-Fr., 7-16 Uhr, Frei von Tabak und Nikotin) notwendig.

Ort für Präsenztermine: BFI Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1, 1030 Wien

Kostenlos für Versicherte

Informationen: BFI Wien, +43 1 811 78-10100, nikotinfrei@bfi.wien